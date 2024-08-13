В соцсетях спорят, стоит ли сообщать девушкам, что они встречаются с абьюзерами

В твиттере спорят о том, стоит ли вмешиваться в чужие отношения, если есть информация, что человек встречается с абьюзером. Часть пользователей убеждена, что не стоит лезть не в свое дело, другие — что спасти потенциальную жертву — задача порядочного человека. «Холод» рассказывает, с чего начался спор и рассказывает про основные аргументы сторон.
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11 августа экс-глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге, активистка Дарья Хейкинен опубликовала фотографию со своим молодым человеком, депутатом госсовета Коми от КПРФ Виктором Воробьевым.
«Получила на госуслугах своего депутата-иноагента», — написала Хейкинен (здесь и далее в цитатах сохранены авторский стиль, орфография и пунктуация). Минюст считает «иностранными агентами» и ее, и Воробьева.
«Даша, я понимаю, что тебе эта информация сейчас будет не нужна, и скорее всего даже тебя разозлит, но я не могу не сказать, что Витя — классический абьюзер и манипулятор. Поговори с его прошлыми женами, если ты готова послушать, что тебя ждет в этих отношениях», — через несколько часов написала под фотографией Хейкинен Анна Велликок, дата-аналитик и бывшая преподавательница ВШЭ.
Виктор Воробьев — юрист и политик, депутат госсовета Коми от КПРФ. В ноябре 2021 года «Медуза» рассказывала историю его политической карьеры. После выхода материала издание подверглось критике за то, что в биографии Воробьева не упомянули о том, что его бывшая жена, в прошлом журналистка Александра Семенова обвиняла его в домашнем насилии.
Александра Семенова рассказала о насилии со стороны Воробьева в твиттере в 2016 году — скриншоты с фотографиями побоев опубликовали в группе «Подслушано МГУ» во «Вконтакте». После этого Воробьев много лет судился с ней и администратором группы — подавая иски о защите чести и достоинства. Получив извещение о первом иске, Семенова удалила фотографии со следами побоев, но скриншоты остались в открытом доступе. По словам Семеновой, ни один из исков, о которых ей известно, не был удовлетворен — суды в Москве, Петербурге и Сыктывкаре отказались вставать на сторону Воробьева. Сам он в комментарии «Медузе» отвергал обвинения.
«Холод» запросил комментарий Виктора Воробьева, но на момент публикации не получил ответа.
«Мы не знакомы, но хотела сказать что я в рот ебала твое мнение по поводу моих отношениях (в которых я так-то счастлива), — ответила Хейкинен. — А в бан ты улетела за отрицание моей субъектности: может, ты в моем возрасте и жрала песок, но я в 20 лет в состоянии принимать решения вопреки твиттеру. Пока!»
Сор из избы
«Знаете вот это ощущение, когда знакомая девочка попадает в лапы к абьюзеру, который бьет женщин, и ты это подлинно знаешь, — а ты ничего не можешь сделать, и слушать твои предостережения никто не будет, пока не станет до обидного поздно. Вот это оно», — вскоре написала Велликок.
Ее посты вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи раскритиковали Велликок за то, что она без спроса вмешивается в чужую жизнь и назвали ее слова проявлением «синдрома спасателя».
Кроме того, Велликок обвинили в эйджизме и том, что она якобы отказывает в праве принимать самостоятельные решения 20-летней девушке.
Некоторые комментаторы задавались вопросом, почему Велликок не написала в личные сообщения Хейкинен, чтобы не давать поводов для публичного обсуждения.
Под постом Хейкинен действительно появилось много осуждающих комментариев и реплаев от троллей.
Предупредить каждую
В ответ на критику Велликок объяснила, что считает необходимым говорить об абьюзе открыто, даже если Хейкинен убедить не получится, потому что это может помочь другим девушкам: «Публичная информация про абьюзера может спасти кому-то жизнь».
С Велликок согласились девушки, которые переживали отношения с абьюзерами и насильниками. А также те, кто пытался вытащить из таких отношений своих близких.
При этом многие девушки, вспоминая свой опыт отношений с абьюзерами, рассказывают, что их бы не убедили чужие слова, потому что через некоторый опыт приходится проходить самим.
«Девочки, если вас несколько знакомых предупреждают, что ваш потенциальный партнер — абьюзер, подлец и применял к ним насилие, а он это объясняет тем, что у него все бывшие ебанутые, пожалуйста снимите розовые очки на секундочку и увидьте красный флаг», — написала в твиттере Александра Семенова.