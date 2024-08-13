В соцсетях спорят, стоит ли сообщать девушкам, что они встречаются с абьюзерами

В твиттере спорят о том, стоит ли вмешиваться в чужие отношения, если есть информация, что человек встречается с абьюзером. Часть пользователей убеждена, что не стоит лезть не в свое дело, другие — что спасти потенциальную жертву — задача порядочного человека. «Холод» рассказывает, с чего начался спор и рассказывает про основные аргументы сторон.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

11 августа экс-глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге, активистка Дарья Хейкинен опубликовала фотографию со своим молодым человеком, депутатом госсовета Коми от КПРФ Виктором Воробьевым.

«Получила на госуслугах своего депутата-иноагента», — написала Хейкинен (здесь и далее в цитатах сохранены авторский стиль, орфография и пунктуация). Минюст считает «иностранными агентами» и ее, и Воробьева.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЁН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ХЕЙКИНЕН ДАРЬЕЙ ДМИТРИЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ХЕЙКИНЕН ДАРЬИ ДМИТРИЕВНЫ / 18+



Получила на госуслугах своего депутата-иноагента pic.twitter.com/f89fEZQgfl — Хейкинен (@kheikinend) August 11, 2024

«Даша, я понимаю, что тебе эта информация сейчас будет не нужна, и скорее всего даже тебя разозлит, но я не могу не сказать, что Витя — классический абьюзер и манипулятор. Поговори с его прошлыми женами, если ты готова послушать, что тебя ждет в этих отношениях», — через несколько часов написала под фотографией Хейкинен Анна Велликок, дата-аналитик и бывшая преподавательница ВШЭ.

Что известно о прошлом Воробьева Виктор Воробьев — юрист и политик, депутат госсовета Коми от КПРФ. В ноябре 2021 года «Медуза» рассказывала историю его политической карьеры. После выхода материала издание подверглось критике за то, что в биографии Воробьева не упомянули о том, что его бывшая жена, в прошлом журналистка Александра Семенова обвиняла его в домашнем насилии. Александра Семенова рассказала о насилии со стороны Воробьева в твиттере в 2016 году — скриншоты с фотографиями побоев опубликовали в группе «Подслушано МГУ» во «Вконтакте». После этого Воробьев много лет судился с ней и администратором группы — подавая иски о защите чести и достоинства. Получив извещение о первом иске, Семенова удалила фотографии со следами побоев, но скриншоты остались в открытом доступе. По словам Семеновой, ни один из исков, о которых ей известно, не был удовлетворен — суды в Москве, Петербурге и Сыктывкаре отказались вставать на сторону Воробьева. Сам он в комментарии «Медузе» отвергал обвинения. «Холод» запросил комментарий Виктора Воробьева, но на момент публикации не получил ответа.

«Мы не знакомы, но хотела сказать что я в рот ебала твое мнение по поводу моих отношениях (в которых я так-то счастлива), — ответила Хейкинен. — А в бан ты улетела за отрицание моей субъектности: может, ты в моем возрасте и жрала песок, но я в 20 лет в состоянии принимать решения вопреки твиттеру. Пока!»

Сор из избы

«Знаете вот это ощущение, когда знакомая девочка попадает в лапы к абьюзеру, который бьет женщин, и ты это подлинно знаешь, — а ты ничего не можешь сделать, и слушать твои предостережения никто не будет, пока не станет до обидного поздно. Вот это оно», — вскоре написала Велликок.

Ее посты вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи раскритиковали Велликок за то, что она без спроса вмешивается в чужую жизнь и назвали ее слова проявлением «синдрома спасателя».

так ты пришла к незнакомому человеку в реплаи рассказывать говно про ее партнера, и теперь преподносишь это как благую миссию свыше — какую еще на этот высер стоило ждать? — взрослая жизнь (@simsimsemim) August 12, 2024

Синдром спасателя, это плохая черта характера. Сказали один раз - предупредили. На этом все. Ее жизнь - ее проблемы. — Библиотекарь (@Human_23) August 12, 2024

Как же уместна тут фраза «причинять добро». Ваше мнение не спрашивали и не просили совет. Дайте человеку возможность вырасти и совершить (или не совершить) свои ошибки. — anisiamiin (@anisiamiin) August 12, 2024

Кроме того, Велликок обвинили в эйджизме и том, что она якобы отказывает в праве принимать самостоятельные решения 20-летней девушке.

Я все понимаю, но 20 лет это не 13 там, это достаточно взрослый человек, чтобы не вестись на сомнительного скуфа. Это не обвинение, извините, но я честно не понимаю, почему 20-х считают детьми. Да, это молодость, но если нет опыта общения с людьми такого склада, на эту удочку — несерьезная киношница (@rocknrollqueeen) August 12, 2024

Тейки про 20 лет такой махровый эйджизм, конечно…. — Марина Сингх (@mnogoatomnaya) August 12, 2024

Некоторые комментаторы задавались вопросом, почему Велликок не написала в личные сообщения Хейкинен, чтобы не давать поводов для публичного обсуждения.

а слабо в личку было написать, вместо того чтоб устраивать Путь говорят в прямом эфире? — Саня из Троицка (@zlobniyhrundel) August 11, 2024

Да можно, кто с этим спорит то, только вот там есть но, что доказательств нет и просто со слов и то что это отношение подруги не в лс, а публично. На какую, реакцию человек рассчитывал? "Оо спасибо что сказала, сегодня же расстанусь или подговорю с моим мч, спс что беспокоишься" — Новенькая лолька (@segavo) August 12, 2024

может стоило написать это персонально ЕЙ в сообщения, а не в комментариях к её счастливому посту? — weed_ma🧌 (@weed_ma666) August 12, 2024

Твит говна. Хотели бы искренне предупредить её, писали бы в личку, а не на показ. Хотели бы больше девушек предупредить, хотя бы свой отдельный тред про него написали. А так - вышел пук в воду просто для оскорбления — fiduciadeo (@hellgadorn) August 12, 2024

Под постом Хейкинен действительно появилось много осуждающих комментариев и реплаев от троллей.

"Ну это его предыдущие бабы дуры, а меня он любить будет, патамуша я другая, а он со мной изменится и станет лучше!" Ну-ну... — Matvii Snitko (@MatviiSnitko) August 12, 2024

Тебе правда 20 лет и ты не хочешь слушать что говорят тебе старшие подруги?) очень умнО — Жан-Поль-Ебландо (@__mbernard) August 12, 2024

Чур только в твиттере не жаловаться когда он тебя отпиздит как двух прошлых — Mikola (@hakunamakunana) August 12, 2024

Предупредить каждую

В ответ на критику Велликок объяснила, что считает необходимым говорить об абьюзе открыто, даже если Хейкинен убедить не получится, потому что это может помочь другим девушкам: «Публичная информация про абьюзера может спасти кому-то жизнь».

Потому что человек, который находится в подобных отношениях на первых этапах, где лавбомбинг, заваливание ухаживаниями и тд - шанс того, что он услышит, минимален. Я хочу, чтобы это услышали другие. Я хочу публично поддержать его бывших жён, которых он обижал — Велик (@annavellikok) August 12, 2024

С Велликок согласились девушки, которые переживали отношения с абьюзерами и насильниками. А также те, кто пытался вытащить из таких отношений своих близких.

это ужасно. ещё ужаснее, что девочки (!) в реплаях пишут, что эту инфу нельзя писать публично. её НАДО писать публично и предупреждать всех, кого можно (как они дальше себя поведут уже их дело, но наблюдать такие отношения со стороны больно, это правда) — софочка (@kushajtepryanik) August 12, 2024

Я как-то пыталась очень мягко донести подруге, что ее мужчина, который запрещает ей общаться с друзьями, читает все ее переписки, пропагандирует телегонию, общается с ее друзьями от ее имени в переписках - абьюзер, от которого надо бежать.

В итоге мы больше не подруги. — Снаружи всех измерений (@dhlab_silence) August 12, 2024

- Мои отношения – частное дело. Лезть туда я тебя не просила



Слова одной моей подруги перед тем, как мы перестали общаться, и за полтора года до того, как она начала селфхармиться и употреблять вещества



(реклама квир-организации «Справимся вместе», помогающая жертвам насилия) https://t.co/WFb1DEkFdI — Ada “Mørk” Blakewell 🏳️‍⚧️ (@ada_mork) August 12, 2024

Когда в мае расстался с девушкой, имел несчастье познакомиться с абьюзером. По счастью рядом были опытныа друзья, которые подтвердили опасения и предупредили о грядущем. Так что быстро выполз из этого капкана.



Так что да, если можно о таком предупредить, то лучше сделать https://t.co/iI3VIadHKE — Музейный мститель (@grfn_32) August 12, 2024

При этом многие девушки, вспоминая свой опыт отношений с абьюзерами, рассказывают, что их бы не убедили чужие слова, потому что через некоторый опыт приходится проходить самим.

мне было 23 что ли года, когда взрослая женщина, у которой (как мне тогда самодовольно казалось) я увела мужика, написала мне, что это плохая идея — встречаться с чуваком, чья дочь моя ровесница



но я была уверена, что познала жизнь и что со мной всё будет по-другому, потому что… — Бешлей (@OlgaBeshley) August 12, 2024

я была той девкой которая в двадцать начала встречаться с тридцатилетним о котором я узнала что у его бывшей птср от расставания + что какая то девочка обвинила его в ***********. Конечно я никогда не ушла и всех бы послала кто меня попытался бы отговорить — кристиночка б 🏴‍☠️ (@kristinaboyar) August 12, 2024

«Девочки, если вас несколько знакомых предупреждают, что ваш потенциальный партнер — абьюзер, подлец и применял к ним насилие, а он это объясняет тем, что у него все бывшие ебанутые, пожалуйста снимите розовые очки на секундочку и увидьте красный флаг», — написала в твиттере Александра Семенова.