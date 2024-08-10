Провалившая гендерный тест спортсменка выиграла женский олимпийский турнир

Спортсменка из Алжира Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой, выиграв женские соревнования по боксу в полусреднем весе на играх в Париже. В финале 25-летняя алжирка одолела 32-летнюю китаянку Ян Лю. К Хелиф приковано особое внимание на Олимпиаде-2024 из-за скандала, вызванного гендерным тестом.

Все четыре двухминутных раунда финального боя на ринге стадиона Ролан Гаррос прошли при превосходстве Хелиф. В первом же раунде сильный удар заставил соперницу, Лю, отлететь к канатам — но китайская спортсменка справилась с постэффектом и выдержала еще несколько подобных ударов в остальных раундах. Судьи вынесли единогласное решение в пользу представительницы Алжира — 5:0. После финального гонга соперницы обнялись.

Зрители тепло приветствовали Хелиф, в толпе было много алжирских флагов, сообщил телеканал CNN Sports. «Я очень счастлива. Восемь лет это было моей мечтой, и теперь я олимпийская чемпионка», — объявила боксерша после боя. До сих пор у Алжира не было ни одной олимпийской медали в этом виде спорта.

В прошлом году Хелиф не прошла гендерный тест и была дисквалифицирована на чемпионате мира в индийской столице Нью-Дели. Причиной стал повышенный уровень тестостерона в крови. Глава Международной ассоциации бокса (IBA), россиянин Умар Кремлев, тогда объяснил решение тем, что по результатам ДНК-тестов «были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин». Генетические тесты обнаружили у Хелиф набор хромосом XY.

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Однако в том же 2023 году IBA была исключена из олимпийского движения, а соревнования по боксу сейчас проводит подразделение Международного олимпийского комитета. МОК не стал препятствовать выступлению Хелиф на парижских играх 2024 года в ее постоянной весовой категории, до 66 килограмм. Директор МОК Марк Адамс заявил, что в процессе сбора IBA образцов были допущены нарушения, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию распространили на публике».

Второй дисквалифицированной на прошлогоднем чемпионате была боксерша с острова Тайвань Линь Юй-тин. 10 августа на Олимпиаде-2024 ей предстоит бой против спортсменки из Польши Юлии Шереметы в полуфинале турнира в полулегком весе, до 57 килограмм. Всего на этой Олимпиаде у женщин-боксеров — шесть весовых категорий.

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