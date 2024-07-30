Не прошедших гендерные тесты боксеров допустили до женских соревнований на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что двум боксерам, которые в прошлом году были дисквалифицированы на чемпионате мира из-за непрохождения тестов на гендерную принадлежность, будет разрешено провести бои в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня выступят на Олимпиаде на этой неделе. Хелиф встретится с итальянкой Анджелой Карини в категории до 66 килограммов, а Линь проведет встречу с Марселат Сакоби из Конго или Ситорой Турдибековой из Узбекистана в категории до 57 килограммов.

Чемпионат мира по боксу проходил в прошлом году в Индии под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). «По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», — заявил тогда президент IBA Умар Кремлев.

В IBA сообщили, что решение было принято «после всестороннего анализа и было направлено на обеспечение справедливости и честности конкурса». Соревнования по боксу в Париже проходят под контролем боксерского подразделения МОК, у которого, как пишет The Guardian, более мягкие правила, чем у IBA.

В МОК отметили, что Комитет взял за основу правила бокса на Олимпийских играх в Токио, которые в свою очередь были построены на правилах Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В заявлении МОК сказано, что он «стремился ограничить внесение поправок, чтобы минимизировать влияние на подготовку спортсменов и обеспечить постоянство в своде правил Олимпийских игр».

В то же время на сайте МОК указано, что Линь была «лишена бронзовой медали после того, как не выполнила требования допуска, основанные на результатах биохимического теста», а Хелиф была дисквалифицирована за несколько часов до начала соревнований из-за того, что «ее повышенный уровень тестостерона не соответствовал критериям допуска». Хелиф тогда заявила, что стала жертвой «большого заговора».

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