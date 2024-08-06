МОК обвинил Россию в разжигании гендерного скандала на олимпийских соревнованиях по боксу

Международный олимпийский комитет (МОК) возложил на Россию ответственность за разжигание гендерного скандала на соревнованиях по боксу среди женщин на Олимпиаде в Париже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как заявили в МОК, российское вмешательство в Игры, до участия в которых Россия не допущена из-за вторжения в Украину, выразилось в пресс-конференции руководства Международной ассоциации бокса (IBA), прошедшей 5 августа. Там участниц женского олимпийского боксерского турнира Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня фактически объявили мужчинами.

Так, генеральный директор IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, Крис Робертс заявил, что «результаты тестов [спортсменок] на половые хромосомы [во время прошлогоднего чемпионата мира по боксу] показали, что обе спортсменки не подходят для участия в соревнованиях [женщин]». По словам Робертса, в июне прошлого года результаты тестов были отправлены в МОК, но комитет «ничего с ними не сделал». При этом никаких подробностей о специфике гендерных тестов представители IBA не представили.

В свою очередь, Кремлев, выступая на пресс-конференции по видеосвязи, заявил, что его цель — защитить женщин-спортсменок. По его словам, многие боксерши, которым довелось участвовать в боях с Хелиф и Юйтин, обращались к нему, потому что им «очень больно».

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В МОК на это ответили, что сомневаются в достоверности гендерных тестов, проведенных IBA. В организации подчеркнули, что обе спортсменки родились женщинами и всегда соревновались как женщины. А глава МОК Томас Бах назвал действия IBA «политически мотивированной культурной войной». Другой представитель МОК Кристиан Клауэ заявил, что «этот случай [с критикой участия спортсменок из Алжира и Тайваня в Олимпиаде] вписывается в риторику [России], которая призвана сеять хаос».

После допуска к участию в женском турнире по боксу на Олимпиаде в Париже Хелиф вышла в финал, а Юйтин — в полуфинал. Их бои неизменно сопровождались скандалами. Так, соперница Хелиф по четвертьфиналу итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой спустя менее минуты после его начала. В следующем бою вышедшая против Хелиф венгерская спортсменка Анна Лука Хамори сказала своему тренеру в перерыве между раундами: «Я не могу победить, он мужчина», за что пользователи соцсетей обвинили ее в трансфобии.

Линь Юйтин и Иман Хелиф оказались в центре скандала в прошлом году: на Чемпионате мира по боксу под эгидой IBA их дисквалифицировали из-за непрохождения тестов на гендерную принадлежность. Юйтин лишили бронзовой медали после того, как та «не выполнила требования допуска, основанные на результатах биохимического теста». Хелиф дисквалифицировали из-за того, что «ее повышенный уровень тестостерона не соответствовал критериям допуска».

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