Дети ушли смотреть мультфильмы с ютуба в онлайн-кинотеатры

Замедление Роскомнадзором американского видеохостинга YouTube привело к резкому притоку зрителей в российские онлайн-кинотеатры. «Кинопоиск» сообщил «Коммерсанту» об увеличении детской аудитории в полтора раза за неделю, а Premier — о росте просмотров детского контента в три с половиной раза за 12 дней. В топы по просмотрам вышли «Маша и медведь», «Смешарики» и другие мультфильмы.

Представители Okko рассказали изданию о росте просмотров в детском профиле на 89% за последний месяц, а представители Kion отметили увеличение числа просмотров «детско-семейного контента» на 50% за тот же срок. У «VK Видео», по данным издания, за первую неделю августа по сравнению с июлем число просмотров детского контента выросло на 57%.

Прошлая неделя приблизилась к показателям новогодних каникул, сказали собеседники издания на «Кинопоиске». Это традиционно пиковый период для онлайн-кинотеатров и телеканалов за счет аудитории детско-семейного контента, уточнили представители сервиса.

У «Кинопоиска» в первую пятерку по просмотрам вошли мультсериалы «Три кота», «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот», полнометражный «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», выпуски «Фиксиков». У Kion в топ-пять самых просматриваемых фильмов попали мультфильмы «Барбоскины», «Смешарики» и «Синий трактор». У сервиса Premier в подобный топ поднялись «Лунтик» и «Песенки Котэ».

Okko состав топа изданию не озвучил, но сообщил, что среди детских фильмов лучше всего за последний месяц смотрели игровой «Сто лет тому вперед» и телесериал «Манюня». Однако представители стримингового сервиса отдельно отметили интерес зрителей к «пользовавшимся популярностью на YouTube» мультфильмам «Маша и Медведь», «Смешарики», «Простоквашино», «Деревяшки» и «Барбоскины».

Резкий приток детей в онлайн-кинотеатры эксперты «Коммерсанта» назвали временным явлением. У кинотеатров, телеканалов и стриминговых сервисов «не такая богатая библиотека мультипликации, как была на YouTube», — заявил источник издания на рынке. Российские пользователи будут искать способ вернуть доступ к ютубу, предположил собеседник в одном из онлайн-кинотеатров, сославшись на цифры Центра по изучению гражданских медиа Итана Цукермана при Массачусетском технологическом институте. Согласно этим цифрам, за 2023 год на YouTube было загружено около четырех миллиардов роликов, из них примерно 200 млн — детский контент.

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Количество мультфильмов в библиотеках российских видеосервисов три года назад колебалось в промежутке от 300 до двух тысяч единиц, привел свои цифры в разговоре с «Коммерсантом» директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Кинопоиск» заверил издание, что обладает примерно 22 тысячами разнообразных детских фильмов.

О намеренном замедлении американского видеохостинга в России стало известно в начале августа. 8 августа Роскомнадзор разослал операторам связи требование предоставить доступ к оборудованию Google, материнской компании YouTube — за которым могло последовать изъятие техники. 12 августа провайдеры проводного интернета стали рассказывать о тысячах россиян, разрывающих договоры из-за отсутствия доступа к YouTube.

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