СМИ: власти уведомили операторов связи о замедлении Youtube до 128 килобит в секунду

Российские власти уведомили всех крупнейших отечественных операторов связи о замедлении скорости скачивания роликов с видеохостинга Youtube до 128 килобит в секунду. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на собственный источник на российском телекоммуникационном рынке.

Издание отмечает, что этот же источник в июле одним из первых сообщил, что замедление работы Youtube в России — результат целенаправленных действий Роскомнадзора, а не следствие износа российского оборудования Google, как утверждали в «Ростелекоме».

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1 августа об установлении скоростного лимита в 128 килобит в секунду для работы Youtube в России написал анонимный разработчик систем обхода блокировок, известный под ником ValdikSS.

«Ровно в полночь по Москве включили замедление по TCP до ≈128кбит/с, как это было с Twitter, почти везде без burst, а QUIC до порядка ≈512кбит/с», — сообщил он.

Собеседник «Медузы» пояснил, что российские власти решили пока «не выключать [Youtube] полностью, но сильно замедлить». «Всем операторам связи задали рекомендуемый уровень [скорости воспроизведения роликов на платформе] — 128 килобит в секунду на домашнем интернете», — уточнил он.

Издание отмечает, что еще одним косвенным подтверждением этой информации стало уведомление подмосковного интернет-провайдера «ОНС24», в котором он предупредил своих клиентов о замедлении видеохостинга до «непозволительных скоростей» и возможном закрытии всех сервисов Google в России. Скриншот этого уведомления опубликовал телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Источник «Медузы» также сообщил, что при просмотре Youtube с помощью. мобильного интернета пока «должно быть все ок». В то же время он отметил, что «деградация» работы видеохостинга происходит и на смартфонах, «просто не такая существенная».

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