Спортсменки Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира, которые оказались в центре гендерного скандала и выиграли женские соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже, пронесут флаги своих стран на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Церемония закрытия пройдет в Париже 11 августа. Ранее обе спортсменки завоевали олимпийское золото.

Линь Юйтин выиграла женские соревнования по боксу в весовой категории до 57 килограммов. В финале Олимпиады она встретилась со спортсменкой из Польши Юлией Шереметой и одержала победу со счетом 5:0.

Иман Хелиф также завоевала золотую медаль на Олимпиаде, выиграв женский турнир по боксу в полусреднем весе. В финале она встретилась с китаянкой Ян Лю. Бой завершился со счетом 5:0 в пользу Хелиф.

В июле этого года стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил обеим спортсменкам принять участие в Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию во время прошлогоднего чемпионата мира в Индии.

В то же время на сайте МОК указано, что Линь лишили бронзовой медали после того, как она не выполнила требования допуска к соревнованиям, основанные на результатах биохимического теста. Хелиф же была дисквалифицирована еще до начала соревнований из-за того, что «ее повышенный уровень тестостерона не соответствовал критериям допуска».

В августе МОК обвинил Россию в разжигании гендерного скандала. Представители Комитета заявили, что вмешательство России, чьи спортсмены не были допущены к Олимпиаде из-за войны в Украине, проявилось на пресс-конференции руководства Международной ассоциации бокса (IBA).

Президентом Ассоциации является россиянин Умар Кремлев, который заявил, что стремился защитить женщин-спортсменок. В МОК ответили, что не уверены в достоверности тестов IBA, а также что обе спортсменки родились женщинами и всегда выступали в женских соревнованиях.

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