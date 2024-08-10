СМИ: браузерная версия YouTube снова доступна в России

Браузерная версия YouTube снова заработала в России. Об этом сообщает ТАСС в своем телеграм-канале.

Агентство со ссылкой на сервис «Сбой.рф» отмечает, что к 10 августа количество жалоб на работу видеохостинга сократилась с более чем 30 тысяч до двух тысяч. В свою очередь телеграм-канал Brief утверждает, что браузерная версия YouTube доступна через браузеры Google Chrome, Opera и Safari.

Как пишет Brief, ранее видеохостинг выдавал ошибку подключения при входе на платформу, однако на данный момент YouTube открывается. При этом пользователи по-прежнему не могут посмотреть видео. О такой же проблеме сообщили пользователи сервисов downdetector.su и «Детектор сбоев», которые тоже зафиксировали снижение числа жалоб на работу YouTube.

О том, что YouTube перестал открываться без VPN в России, сообщил 8 августа РБК. В середине июля этого года «Ростелеком» предупредил пользователей сервиса о возможных сбоях в его работе.

9 августа «Важные истории» сообщили о блокировке в России мессенджера Signal. Позже эту информацию подтвердил Роскомнадзор.

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Утром 10 августа стало известно о смерти бывшего генерального директора YouTube Сьюзен Воджитски. Ей было 56 лет. О смерти женщины сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи на своей странице в соцсети Х.

«Она как никто другой связана с историей Google, и трудно представить мир без нее. Она была невероятным человеком, лидером и другом, оказавшим огромное влияние на мир, и я один из бесчисленных сотрудников Google, которые стали лучше от того, что знали ее. Нам будет очень ее не хватать. Наши мысли с ее семьей», — написал Пичаи.

Муж Воджитски Деннис Тропер подтвердил смерть супруги и добавил, что последние два года она боролась с раком легких.

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