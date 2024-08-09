В России блокируют мессенджер Signal

В России начали блокировать защищенный мессенджер Signal, пишет издание «Важные истории». Также на сбой в работе мессенджера жалуются пользователи сервиса «Сбой.рф» и Downradar.

Как сообщается, сообщения в мессенджере не приходят и не отправляются при подключении без использования VPN или включения опции «Обход цензуры».

Как убедился корреспондент «Холода», при включении этой опции, расположенной в «Расширенных настройках» в разделе «Конфиденциальность», мессенджер снова нормально принимает и отправляет сообщения.

Signal отличается от других мессенджеров тем, что использует протокол сквозного шифрования для всех чатов. Благодаря этому переписка там защищена от перехвата оператором сотовой связи.

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9 августа «Коммерсантъ» сообщил, что российские операторы связи получили от подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), запрос о предоставлении информации об IP-адресах подсети и адресах узлов связи, на которых осуществлено подключение российских серверов Google Global Cache (GGC).

Опрошенные изданием эксперты предположили, что это оборудование понадобилось властям для более эффективного блокирования или замедления трафика YouTube в России.

Накануне пользователи в России начали сообщать, что видеохостинг Youtube перестал открываться без VPN. Пользователи со всей страны отправили тысячи жалоб на «Сбой.рф», при этом с включенным VPN видеохостинг работал без проблем.

За день до этого аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин утверждал, что на днях замедление Youtube в России, которое официально «никто не признавал», «скорее всего» прекратится.

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