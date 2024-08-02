Еще одна провалившая гендерный тест спортсменка вышла в четвертьфинал Олимпиады женского турнира по боксу

Тайваньская спортсменка Линь Юйтин, которую в прошлом году лишили бронзовой медали на Чемпионате мира из-за гендерного несоответствия, прошла в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже. Результаты боя опубликованы на официальном сайте Олимпиады-2024.

2 августа Линь Юйтин встретилась с соперницей из Узбекистана Ситорой Турдибековой в ⅛ финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 килограммов. Бой закончился со счетом 5:0.

The Telegraph пишет, что после окончания состязания спортсменки не обменялись рукопожатиями.

«Турдибекова попыталась пожать руки обоим тренерам Юйтин, которая в отличие от [алжирской спортсменки] Иман Хелиф не попыталась утешить свою соперницу. Турдубекова покинула ринг в слезах», — отметило издание.

Следующий бой Линь Юйтин состоится в воскресенье. На ринге она встретится со Светланой Станевой из Болгарии.

Прошедшие в четвертьфинал Олимпиады спортсменки Линь Юйтин и Иман Хелиф оказались в центре скандала в прошлом году: на Чемпионате мира по боксу их дисквалифицировали из-за непрохождения тестов на гендерную принадлежность. Юйтин лишили бронзовой медали после того, как та «не выполнила требования допуска, основанные на результатах биохимического теста». Хелиф дисквалифицировали из-за того, что «ее повышенный уровень тестостерона не соответствовал критериям допуска».

2 августа Иман Хелиф одолела спортсменку из Италии Анджелу Карини. Последняя остановила бой на 46 секунде, назвав его «несправедливым». В поддержку Карини выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая заявила, что бой должен проходить на равных условиях.

Мелони считает, что спортсменов, «обладающих мужскими генетическими характеристиками» не должны допускать к женскому турниру. По ее словам, спортсменки должны иметь возможность «соревноваться на равных».

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