Муж Татьяны Бакальчук снова попытался помешать объединению Wildberries и Russ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук снова пытается помешать сделке по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. На этот раз супруг самой богатой женщины России обратился в Роспатент. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В распоряжении газеты оказалось письмо на имя главы Роспантента Юрия Зубова, которое было отправлено 7 августа от лица юрфирмы IQ Technology. «Коммерсантъ» утверждает, что эта фирма представляет интересы Владислава Бакальчука. В этом письме IQ Technology просит проверить действия ООО «Вайлдберриз» на соответствие закону в случае, если фирма обратится в Роспатент по поводу передачи своих товарных знаков другим структурам.

В частности, речь идет о 29 объектах интеллектуальной собственности ООО «Вайлдберриз». Среди них: основной сайт маркетплейса и права на программу для автоматизации работы курьеров. Владислав Бакальчук предупредил, что передача этих объектов третьей стороне может нарушить его права как совладельца компании. В письме Бакальчук настаивает, что домен маркетплейса был передан без его согласия, и теперь сторонняя фирма вправе использовать товарные знаки, ранее закрепленные за «Вайлберриз».

«Коммерсантъ» пишет, что основной домен Wildberries уже перешел РВБ — новому совместному предприятию, которое поделили между собой WB и Russ. По этому поводу Владислав Бакальчук уже подготовил досудебную претензию, которую направил своей супруге и мажоритарной владелице WB Татьяне Бакальчук. Управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов добавил, что Владислав Бакальчук также готовит судебный иск.

Подобные письма к Роспатенту не могут приостановить сделку WB и Russ, поскольку не имеют никакой юридической силы. У ведомства нет регламента рассмотрения таких обращений, объясняет управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Однако юристы Владислава Бакальчука могут попробовать обратиться в суд. Например, они могут добиться наложения обеспечительных мер в виде запрета на регистрационные действия при смене правообладателя. Такая мера может отсрочить передачу прав на товарные знаки, считает Зуйков. Помимо всего прочего, продолжает Зуйков, права на товарные знаки WB принадлежат юрлицу, а не кому-либо из супругов Бакальчуков.

Владислав Бакальчук не согласен с объединением WB и Russ и всячески пытается этому помешать. Он уже обратился за защитой к главе Чечни Рамзану Кадырову, который назвал сделку рейдерским захватом. К распространению этой версии подключили даже провластного рэпера Тимати, который записал видео в поддержку Владислава Бакальчука.

Татьяна Бакальчук отрицает, что сделка является рейдерским захватом. Объединение с Russ одобрено двумя сторонами и нужно для трансформации бизнеса «для сохранения темпов роста и развития», объясняла она. Более того, сделку поддержал лично Владимир Путин.

Бакальчук ранее сообщила, что разводится со своим супругом. У ее мужа есть всего 1% акций головной компании «Вайлдбериз», и он не принимает участия в управлении бизнесом, сообщила предпринимательница. 99% маркетплейса принадлежало именно ей.

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