Бакальчук попросила не спасать ее и детей

Владелица 99% маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение, где заявила, что разводиться с мужем и что «спасать ее ни от кого не надо». Решение объединить бизнес с оператором наружной рекламы Russ Outdoor предпринимательница объяснила необходимостью трансформировать бизнес «для сохранения темпов роста и развития».

У мужа Владислава, который пошел искать защиты у главы Чечни Рамзана Кадырова, есть всего 1% акций головной компании «Вайлдбериз» и он не принимает участия в управлении бизнесом, сообщила Татьяна Бакальчук. Предпринимательница дала понять, что сама «создала эту компанию 20 лет назад».

Сделка с Russ Outdoor «одобрена и поддержана», сказано в видеообращении. «Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, — честно говоря, для меня большая загадка», — сказала совладелица Wildberries.

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Предпринимательница сожалеет, что муж предал огласке «семейные трудности» и считает, что личная жизнь каждого человека — его личное дело.

«У меня самой все хорошо, я жива-здорова, не являюсь заложницей и кавказской пленницей», — сказала Татьяна Бакальчук. И добавила, что младшие дети сейчас на отдыхе с бабушкой, а старших она сама только что проводила на поезд.

У семьи семеро детей. На факт «разрушения семьи» как на повод вмешаться напирал Рамзан Кадыров, называя это разрушение «нечеловеческим подходом».

«Она меня заблокировала», — пожаловался Владислав Бакальчук на жену в интервью РБК, подтвердив, что больше не участвует в управлении операциями и финансами компании. «Когда Татьяна ушла из дома, я увидел, что она общается с Леваном Мирзояном (управляет Russ Outdoor вместе с братом Робертом. – «Холод»). Я просто увидел, что она общается с ними. Почему общается, не понимал. А потом уже догадался, что намерения у них недобрые», — заявил Владислав в беседе с РБК.

Решение о создании совместной компании «РВБ», которая будет управлять объединенным бизнесом, Татьяна приняла без мужа, пожаловался Владислав Бакальчук: «Они сходили к президенту и поставили меня перед фактом». Владимиру Путину объединенную компанию представляли как международный маркетплейс с аудиторией почти шесть миллиардов человек «и собственной платежной системой для расчета в рублях в обход SWIFT».

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