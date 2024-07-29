К истории о «рейдерском захвате» Wildberries подключился Тимати

Провластный рэпер Тимати подключился к истории о «рейдерском захвате» компании Wildberries и встал на сторону Рамзана Кадырова и Владислава Бакальчука. В своем Instagram рэпер опубликовал сторис, записанное вместе с Бакальчуком. Видео публикует телеграм-канал «Осторожно, новости».

Тимати повторил все те тезисы, которые ранее озвучивал глава Чечни Рамзан Кадыров. Рэпер считает, что некие люди (скорее всего, имеются в виду владельцы компании Russ) «влезли в чужую семью» и «под видом романа» и развода пытаются «отжать бизнес» у Бакальчуков. В описании к видео рэпер указал, что у Владислава и Татьяны Бакальчук семеро общих детей, они прожили в браке 21 год и два десятилетия совместно строили бизнес.

Музыкант два раза повторил, что поддерживает в этом вопросе сторону Владислава Бакальчука. Кроме того, Тимати решил обратиться к лицам, которые якобы участвуют в «рейдерском захвате». Никаких конкретных имен при этом он не назвал.

«Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно. Дорогие друзья, анализируйте информацию, думайте исключительно своей головой», — говорит Тимати на видео.

Тимати не упоминает о позиции самой Татьяны Бакальчук — супруги Владислава Бакальчука и владелицы 99% Wildberries до объединения маркетплейса с компанией Russ Outdoor. Самая богатая женщина России ранее записала видеообращение, где попросила не спасать ее и заявила, что она разводится с мужем. Решение объединиться с Russ она объяснила необходимостью трансформировать бизнес «для сохранения темпов роста и развития».

У Владислава, который обратился за помощью к Рамзану Кадырову, было всего 1% акций головной компании «Вайлдбериз». Татьяна Бакальчук уточняла, что ее супруг не принимает участия в управлении бизнесом и дала понять, что сама «создала эту компанию 20 лет назад». Владислав Бакальчук жаловался, что решение об объединении с Russ Outdoor было принято без его участия, и тем не менее сделка была одобрена лично Владимиром Путиным.

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