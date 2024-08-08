Всех пересекающих границу Эстонии и России будут досматривать вместе с их багажом 

Правительство Эстонии с 8 августа ввело полный таможенный контроль для пересекающих российско-эстонскую границу через все действующие контрольно-пропускные пункты на ней. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания ERR.

Это означает, что теперь таможенники будут проверять багаж и лично каждого гражданина, въезжающего на территорию Эстонии из России и наоборот. Пассажирам автобусов и автомобилей необходимо будет выйти и пройти контроль, пока таможенники будут проверять транспорт и груз, имеющийся там. Отмечается, что правительство таким образом хочет усилить безопасность в стране и предотвратить перевозку санкционных товаров.

«Попытки обхода санкций и перевозки запрещенных товаров через наши границы, к сожалению, продолжаются, как и начатая Россией жестокая война против украинского государства и народа. Усиленный контроль над товарами позволит нам усложнить уклонение от санкций и ослабить усилия России по поддержке своей военной машины», — цитирует ERR эстонского премьер-министра Кристена Михала.

По словам министра финансов Эстонии Юргена Лиги, за последние несколько лет наблюдается «интенсивный поток санкционных товаров» через госграницу. «В качестве пункта назначения перевозчики называют третьи страны, но мы в это не верим. Потом выясняется, что товары туда не попадают, а на полпути в Азию останавливаются где-то на просторах России», — заявил Лиги.

О том, что Эстония планирует ужесточить правила пересечения госграницы стало известно в июле. Тогда Минфин также предлагал ограничить режим работы пропускных пунктов.

В июне лидеры Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы России и Беларуси, чтобы защититься «от военных и гибридных угроз». До этого европейские страны, граничащие с Россией, назвали свои границы «вторым фронтом» в гибридной войне Москвы, которая по их словам, включает провокации и нелегальную миграцию.

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В 2023 году Финляндия закрыла все наземные пограничные переходы с Россией. Причиной этого решения финские власти назвали значительный поток нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, прибывающих в страну через Россию.

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