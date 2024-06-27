Польша и страны Балтии призвали построить оборонительную линию на границе с Россией и Беларусью

Лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к руководству ЕС с призывом построить линию оборонительных укреплений на границе с Россией и Беларусью. Об этом пишет агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо.

«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью решит острую и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в нем.

Как отмечает Reuters, это предложение планируется обсудить на саммите ЕС, который откроется в Брюсселе 27 июня.

Ранее власти нескольких европейских стран назвали свои границы с Россией «вторым фронтом», на котором Путин атакует, используя методы «гибридной войны». Речь идет о постоянных провокациях и волнах нелегальных мигрантов, которым российские силовики помогают пересечь границу.

«Россия в настоящее время ведет две войны», — заявил президент Финляндии Александр Стубб на внешнеполитическом форуме в Хельсинки 14 июня. «Одна из них — кинетическая, конвенциональная война на Украине. Вторая — гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на тон общественного дискурса или каким-то образом поколебать наше чувство безопасности», — пояснил он.

Как пишет Reuters, стоимость строительства оборонительной линии вдоль 700-километровой границы стран ЕС с Россией и Беларусью некоторые европейские дипломаты оценили примерно в 2,5 миллиарда евро.

В прошлом году Финляндия последовательно закрыла все наземные погранпереходы с Россией. Причиной такого решения финские власти называли аномально большой поток нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывают в страну из России.

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