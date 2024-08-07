В Берлине прошла встреча с Ильей Яшиным

На встречу с российским политиком Ильей Яшиным в Берлине собралось несколько сотен человек. Мероприятие прошло в Мауэрпарке, где в свое время проходила Берлинская стена. Организаторы встречи сообщали, что на нее зарегистрировались более двух тысяч человек. Политик поблагодарил собравшихся за поддержку, высказался за помощь Украине и солидарность с беларусскими политзаключенными. Мероприятие в Берлине — в фоторепортаже «Холода».