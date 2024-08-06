Зеленский заявил о подготовке базы для окончания войны до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен подготовить базу для окончания военного конфликта с Россией уже в этом году. Украина имеет «непоколебимую цель — подготовить реальный фундамент для справедливого окончания этой войны уже в этом году», написал он на своей странице в соцсети X. Зеленский отметил, что Киев продолжает работать над реализацией «формулы мира».

Ранее Владимир Путин озвучил собственные условия для начала мирных переговоров с Украиной. Для этого, по его словам, необходимы вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание этих аннексированных Москвой регионов, а также аннексированного в 2014 году Крыма, российскими. Кроме того, по мнению Путина, Киев должен отказаться от планов по вступлению в НАТО, а его западные союзники — снять санкции с России. В свою очередь, Зеленский назвал это предложение Путина ультиматумом, а его самого сравнил с Гитлером.

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В июне мирный саммит по Украине прошел в Швейцарии. Более 80 стран-участниц мероприятия подписали совместное коммюнике, осуждающее российское вторжение. Представителей России на саммит не пригласили. Однако позже Зеленский сообщил о подготовке нового саммита, на этот раз с участием российской делегации.

Он также допустил возможность переговоров с Путиным, которую ранее категорически отрицал. Зеленский заявил, что война может закончиться дипломатическим путем, а не в результате победы на поле боя.

В свою очередь, российские власти отнеслись к заявлениям Зеленского о готовности к переговорам с недоверием. Так, в МИДе России заявили, что слова Зеленского обусловлены «предвыборной конъюнктурой в США» и попыткой продвинуть собственную «формулу мира».

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