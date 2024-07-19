Зеленский допустил завершение войны дипломатическим путем

«Горячая» стадия войны в Украине может завершиться уже до конца текущего года. Об этом в большом интервью Би-би-си во время своего визита в Великобританию заявил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что вернуть захваченные Россией территории можно не только в бою, но и за столом переговоров.

Для этого, по его словам, необходимо консолидированное давление стран Запада на Москву. «Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», — сказал он. При этом Зеленский отметил, что для получения более сильной позиции на будущих переговорах Киеву необходимо максимально ослабить Россию на поле боя.

Чтобы этого добиться, подчеркнул украинский президент, ему нужно получить, в частности, от Великобритании разрешение на использование поставляемого Западом оружия для ударов по территории России — без ограничений по дальности. «Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам», — пояснил Зеленский.

Он также прокомментировал возможную победу Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США. По словам Зеленского, он готов работать с любым президентом, которого изберут американцы. Говоря о возможном сотрудничестве с Трампом, украинский президент признался, что это будет «трудной работой». «Но мы трудолюбивы», — подчеркнул Зеленский.

Комментируя прошлогоднее заявление Трампа о том, что он может прекратить войну в Украине за 24 часа, президент Украины сказал, что был бы очень рад такому исходу. «Но вопрос, какой ценой — и кто ее заплатит», — оговорился он, пояснив, что, по его мнению, за столь быстрое завершение войны платить пришлось бы Украине. «Это означало бы просто перестать сражаться, отдать [территории] и забыть о них», — сказал Зеленский, подчеркнув, что Киев на такое никогда не согласится.

18 июля Зеленский прибыл в Великобританию на саммит Европейского политического сообщества. Там он встретился в британским королем Карлом III и новым премьер-министром страны Киром Стармером.

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