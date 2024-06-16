Коммюнике мирного саммита в Швейцарии поддержали 80 стран

Коммюнике саммита по миру в Украине, который проходил с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, подписали 80 стран и четыре организации. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, соглашение отказались подписать ​​Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР и Объединенные Арабские Эмираты. Всего в саммите участвовали 92 страны и восемь межправительственных организаций, в том числе ОБСЕ, Совет Европы и Европарламент. Также соглашение не подписали Китай, Бразилия и Саудовская Аравия, которые отказались от участия в саммите.

Россию не пригласили на конференции, однако власти Швейцарии заявили, что саммит предлагает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне, как и когда Россия может быть включена в этот процесс».

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Ранее агентство Reuters опубликовало полный текст проекта коммюнике. Во вступительной части документа сказано, что война в Украине «продолжает причинять масштабные человеческие страдания и разрушения, а также создает кризисы с глобальными последствиями для всего мира».

Участники саммита выразили «общее видение» трех аспектов:

Украинские АЭС должны работать в условиях безопасности и защиты под полным контролем Украины. Любое использование атомной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, охраняемым и экологически обоснованным», — говорится в коммюнике.



Важное значение имеет продовольственная безопасность, в частности безопасное судоходство и доступ украинского флота к морским портам Черного и Азовского морей. «Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна превращаться в оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и бесплатно поставляться заинтересованным третьим странам», — сказано в документе.



Все военнопленные должны быть освобождены при помощи обмена. Кроме того, все незаконно перемещенные украинские дети и другие гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

После публикации Reuters текст коммюнике появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Российские власти неоднократно называли украинскую «формулу мира» неприемлемой. 14 июня Владимир Путин выдвинул очередные требования для заключения мира, согласно которым Украине предлагалось вывести войска из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, и отказаться от вступления в НАТО.

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