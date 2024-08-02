Google заявил о непричастности к проблемам Youtube в России

Американская компания Google заявила, что сбои в работе принадлежащего ей видеохостинга Youtube «не являются результатом каких-либо технических проблем» с ее стороны. Представители компании рассказали об этом в беседе с журналистами «Коммерсанта».

Российские пользователи начали массово жаловаться на перебои с работой Youtube 1 августа: видеоролики стали медленно загружаться или вовсе не воспроизводиться. Сервис «Сбой.рф» зарегистрировал более 14 тысяч жалоб на стабильность видеохостинга за сутки. 2 августа жалобы продолжили поступать.

Самый крупный государственный оператор связи «Ростелеком» заявил, что сбой вызван техническими проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента. Из-за невозможности обновления и «расширения» оборудования, сказано в объявлении, «наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках». Это может влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, сообщил «Ростелеком».

Незадолго до начала проблем с видеохостингом председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал намеренное замедление Youtube в России. Причиной этой «деградации», по словам депутата, является нарушение законодательства «администрацией иностранного ресурса». Замедление должно было коснуться пока только десктопной версии хостинга, чтобы «сам ресурс воочию увидел, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов посоветовать технологию сетевого подключения, которая позволит смотреть Youtube без сбоев, отказался советовать VPN. «Тут каждый должен сам использовать. Их (технологий. – «Холод».) много, — сказал Песков. — В телефоне работает нормально. Все грузится». Два года назад официальный представитель Кремля признавался, что пользуется VPN.

На последней неделе июля, когда уже начинали поступать первые жалобы на скорость загрузки роликов Youtube, видеохостингом хотя бы раз воспользовались 82,5 миллиона россиян старше четырех лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на компанию Mediascope. Среднесуточный охват, согласно исследованию, составил 55,7 миллионов пользователей – это больше, чем в ту же неделю год назад (52,3 миллиона подключений).

Аудитория Youtube в России росла все последние два года. На медиахостинг, говорили данные Mediascope, в 2024-м хотя бы раз в месяц заходили 78,5% жителей страны.

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