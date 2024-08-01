У тех, кто оформлял симку на чужой паспорт, и эмигрантов возникнут проблемы

Госдума приняла поправки, которые ограничат покупку и использование сим-карт в России для ее граждан и иностранцев. Федеральные СМИ утверждают, что это поможет бороться с террористами, нелегальными мигрантами, мошенниками и фейками. Однако эксперты сомневаются, что эта мера повлияет на количество преступлений. «Холод» объясняет, в чем суть этих поправок и как они скажутся на россиянах.

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В середине июня 2024 года замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев внесли поправки к законам «О связи» (126-ФЗ) и «О биометрии» (572-ФЗ). 30 июля их приняли сразу во втором и третьем чтениях. Теперь число сим-карт на одного гражданина России не должно превышать 20, а на иностранца — 10. Также ужесточили некоторые правила заключения договоров.

Кроме того, ко второму чтению в законопроект добавили нововведения для блогеров и владельцев каналов: если количество их подписчиков превышает 10 тысяч, они обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Если они этого не сделают, им будет запрещено размещать рекламу или другим способом монетизировать блог.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта — упорядочить отношения операторов связи с абонентами, в том числе с иностранцами. Также закон должен «обеспечить меры, направленные на предотвращение противоправных действий со стороны абонентов при получении услуг связи».

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Необходимость внести поправки авторы проекта объяснили тем, что в удостоверениях личности иностранцев зачастую нет информации на русском языке, поэтому операторам связи сложно корректно их идентифицировать. «Такая ситуация создает предпосылки к незаконной деятельности с использованием абонентских номеров, оформленных на иностранцев», — говорится в записке.

Что изменится для иностранцев

Согласно законопроекту, оформить сим-карту иностранцы смогут только очно в салоне связи, предоставив документы. Их данные проверят через единую систему идентификации и аутентификации физических лиц и единую биометрическую систему.

Сим-карты иностранцев привяжут к IMEI их устройств — идентификационному коду телефона, планшета или ноутбука. Договоры, оформленные до принятия поправок, будут пересмотрены с учетом новых требований до июля 2025 года. Если эти условия не будут соблюдены, человеку откажут в дальнейшем обслуживании. «Усиливается контроль за всеми приезжими», — комментирует это эксперт правозащитного проекта «Сетевые свободы».

Что изменится для граждан России

Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Операторы будут оповещать абонента обо всех новых заключенных на его имя договорах, а информацию о уже имеющихся можно будет получить по запросу через Госуслуги. Это, как считают авторы законопроекта, поможет сократить количество номеров, приобретенных мошенническим путем с использованием чужих паспортов. До 1 ноября 2025 года операторы обязаны проверить все сведения об абонентах.

«Государство продолжает ужесточать правила, препятствующие обороту серых сим-карт, и делает их использование практически невозможным», — отмечает юрист «Роскомсвободы», пожелавший остаться анонимным. Существенных рисков для россиян при этом он не видит. «Для активистов и журналистов рисков закон тоже не несет, так как для них есть более безопасные и надежные альтернативы: зарубежные eсим-сервисы, виртуальные VoIP номера, физические зарубежные сим-карты», — заключает юрист.

Больших проблем для граждан России не видит и генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков, с которым поговорил «Холод». «В связи с многократным ростом мошеннических звонков и спама это необходимо сделать, — считает он. — 20 сим-карт, мне кажется, более чем достаточно, даже если человек оформляет на себя сим-карты для всей семьи».

Операторы уже присылают смс с угрозами блокировки

Роскомнадзор с прошлого года борется с сим-картами, оформленными на подставных лиц, и требует, чтобы операторы проверяли личные данные абонентов и обновляли их. Так, спецкору «Холода» еще в августе прошлого года пришла смс от Yota о том, что паспортные данные пользователя сим-карты не совпадают с данными, указанными в договоре, и по закону «О связи» номер может быть заблокирован. Чтобы избежать этого, оператор предложил зайти в личный кабинет и привязать номер к Госуслугам.

38-летняя россиянка по имени Ксения рассказала «Холоду», что этим летом получила похожее сообщение от Tele2: ей пригрозили блокировкой номера в случае, если достоверность ее персональных данных не будет подтверждена. Оператор просил ее в течение года подтвердить личность или привязать телефон к Госуслугам.

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Переоформить номер на себя можно, но только в офисе оператора и вместе с тем, на кого была оформлена сим-карта. Некоторые операторы, например Tele2, позволяют формальному владельцу сим-карты подтвердить свое согласие на передачу номера онлайн — но для этого ему понадобится доступ к Госуслугам. Другая россиянка, 25-летняя Анастасия, пользующаяся чужой сим-картой «Мегафона», при звонке оператору услышала, что ее персональные данные находятся на проверке, хотя смс о блокировке пока не получала.

По подсчетам TelecomDaily, в 2023 году в России было порядка семи миллионов серых сим-карт. Каждый год их становится меньше, потому что с помощью проверок операторы «обеляют» абонентскую базу. Источник «Ведомостей» утверждал, что каждый запрос Роскомнадзора, направляемый в адрес операторов связи, содержит около 50 тысяч номеров. Роскомнадзор отчитался, что в 2023 году около 43 миллионов из более чем 351 миллиона номеров абонентов российских операторов связи были оформлены с нарушениями. Заблокировать при этом за прошлый год ведомству удалось только 600 тысяч номеров.

Принятые сейчас Госдумой поправки — продолжение тренда борьбы государства с серыми сим-картами, сходятся во мнении опрошенные «Холодом» эксперты.

Поправки к закону действительно помогут в борьбе с мошенничеством и терроризмом?

Эксперты, с которыми поговорил «Холод», сомневаются, что эти меры помогут в борьбе с мошенниками и террористами. «С таким же успехом можно выйти в сильный шторм с зонтиком, — сказал “Холоду” юрист “Роскомсвободы”. — Во-первых, потому что мошенники могут звонить из-за рубежа. Террористы могут использовать физические сим-карты, приобретенные в других государствах, или другие средства связи. Говорить о том, что этот закон остановит телефонное мошенничество, которое давно находится в руках ОПГ, и уж тем более поможет бороться с террористами — просто нонсенс. Хотя бы потому, что проблему отсутствия серых сим-карт они могут решать путем использования виртуальных номеров, покупаемых оптом, или же использованием радио, спутниковых и украденных телефонов».

Террористы — это, как правило, организованные и подготовленные группы лиц, которые осведомлены о рисках использования сотовой связи, подчеркивает юрист «Роскомсвободы». Во время теракта и других преступлений они используют более удобные средства связи или вообще обходятся без них.

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Однако генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков считает иначе: «Мы живем при военных действиях. Мы видим, что с использованием сим-карт совершаются мошеннические и, возможно, террористические операции, поэтому эти меры государству необходимы именно сейчас. Можно в принципе с этим не бороться по принципу “мошенники и террористы все равно способы найдут”. Конечно, найдут, но с этими мерами им будет труднее. Теперь данные будут сверять с базой паспортных столов. Раньше этого не было, и на вокзалах Москвы можно было купить сим-карты, оформленные на посторонних людей. Новый законопроект не решит вопрос на 100%, но усложнит жизнь преступникам».

Эксперты правозащитного центра «Сетевые свободы» также не видят в законопроекте эффективной меры по борьбе с мошенничеством. «Вырастет рынок сим-карт, купленных на реальные паспортные данные подставных лиц вместе с телефонами. А у эмигрантов из России могут возникнуть трудности с доступом к российским почтовым, банковским и прочим аккаунтам. Восстановить или оформить новый российский номер удаленно они уже не смогут (некоторые операторы пока позволяют делать это по доверенности. — Прим. “Холода”), — говорит эксперт центра, пожелавший остаться анонимным. — Аналогичная история и с теми россиянами, которые переехали в другой регион или работают вахтовым методом».

