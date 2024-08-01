Российские пользователи массово жалуются на перебои в работе Youtube

Пользователи из разных регионов России массово жалуются на перебои в работе видеохостинга Youtube. У одних видео не загружаются вовсе, у других — сайт работает очень медленно. Об этом свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics, который отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов.

Информацию о проблемах в работе Youtube подтвердили подписчики телеграм-канала журналиста Александра Плющева из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Подмосковья, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Калуги, Уфы, Красноярска, Мурманска и Челябинска.

Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале намекнула на полное прекращение работы Youtube в России. «Ютуб капут. Ибо неча», — написала она.

26 июля о скором замедлении работы Youtube в России предупредил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«”Деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — пояснил он тогда.

Хинштейн уточнил, что замедление работы Youtube коснется только десктопной версии видеосервиса. Однако вскоре после его заявления о проблемах в работе сервиса сообщили и пользователи мобильной версии видеохостинга.

О замедлении работы Youtube в июльском пресс-релизе также предупреждал оператор связи «Ростелеком». В документе говорилось, что оно обусловлено устареванием оборудования сервиса в России.

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