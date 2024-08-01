СМИ: Россия освободит Владимира Кара-Мурзу в рамках обмена заключенными

Россия обменяет осужденного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, который с 2023 года отбывает 25-летний тюремный срок. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

У Кара-Мурзы двойное гражданство — России и Великобритании. В феврале 2024 года издание The Guardian сообщало, что МИД Британии отказался участвовать в обмене политика.

42-летний оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза находится в заключении с 22 апреля 2022 года. 17 апреля 2023 года его приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в госизмене, распространению военных «фейков» и участии в деятельности «нежелательной» организации. «Мемориал» признал его политзаключенным.

Американский телеканал CNN объявил, что Россия и США договорились о масштабном обмене заключенными. В обмене также участвует Германия. Эту информацию подтвердил высокопоставленный источник в Белом доме. Американские заключенные вскоре будут переданы США. Среди них называют репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Телеканал CBS сообщил, что всего в обмене участвуют 24 заключенных. Позже канал удалил эту информацию, обратил внимание журналист «Медузы» Кевин Ротрок.

Власти России, США и других стран ничего не сообщали о готовящемся обмене. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об этом. «Эту тему мы не комментируем», — заявил он. 1 августа он также не стал отвечать на вопросы, связанные с обменом.

В то же время некоторые комментаторы и эксперты начали догадываться о готовящемся обмене, когда несколько дней назад из российских колоний одного за другим начали этапировать известных политических заключенных. При этом некоторые российские правозащитники сочли, что их исчезновение — это лишь еще один способ психологического давления.

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