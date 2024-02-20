Великобритания отказалась участвовать в обмене Владимира Кара-Мурзы — The Guardian

Министерство иностранных дел Великобритании отказалось участвовать в обмене осужденного российского политика Владимира Кара-Мурзы. Об этом сообщает The Guardian.

Член парламента от консервативной партии Боб Сили призвал правительство обменяться с Россией заключенными — передать Москве российских шпионов и вызволить из страны Владимира Кара-Мурзу, у которого помимо российского есть гражданство Великобритании.

«Его здоровье находится в хрупком состоянии, и если Путин может убить Навального, он сможет убить и Кара-Мурзу», — заявил депутат, который возглавляет межпартийную парламентскую группу по России. Он призвал главу британского МИДа Дэвида Кэмерона рассмотреть «все возможные варианты действий», включая обмен российского политика на шпионов.

«В противном случае [Кара-Мурза] будет следующим», — сказал он. Он добавил, что жена Кара-Мурзы делает все возможное, чтобы вызволить мужа из российской тюрьмы.

По словам Сили, ему дали понять, что обмены пленными «только поощряют захват заложников» государством. Замминистра иностранных дел Великобритании Лео Дочерти сказал, что королевство «не может и не будет одобрять политику» таких обменов. «Но, конечно, мы продолжаем прилагать все усилия для поддержки госпожи Кара-Мурзы [жены политика] и добиваться освобождения Владимира», — добавил он.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, о распространении «фейков» про российскую армию, а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Процесс проходил в закрытом режиме. Кара-Мурза не признал вину и заявил, что получил такой срок за свои политические взгляды.

В 2015 и 2017 годах он пережил два отравления неизвестными токсинами. За время нахождения в СИЗО у него диагностировали несколько серьезных заболеваний, одно из которых препятствует отбыванию наказания в заключении.

Кара-Мурза содержится в ИК-6 строгого режима в Омске. Там его пять раз подряд отправляли в ШИЗО.

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