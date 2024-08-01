Россия в рамках масштабного обмена заключенными освободила двух граждан США

В рамках масштабного обмена со странами Запада Россия освободила американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США, а также гражданина, Канады, Ирландии, Великобритании Пола Уилана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агенства, оба американца сейчас направляются за пределы России. На кого обменяли Гершковича и Уилана пока неизвестно.

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Оба американца в разное время были осуждены за шпионаж и приговорены к 16 годам заключения каждый. Госдепартамент США называл эти приговоры незаконными и обещал приложить все усилия для освобождения своих граждан.

На момент публикации заметки два российских борта, которые ранее использовались для обмена заключенными, направляются в турецкую Анкару. Туда же, как сообщается, с авиабазы в Германии летит самолет ВВС США. В СМИ распространились предположения, что там пройдет очередной этап обмена, который уже называют самым масштабным со времен Холодной войны.

Предыдущий самый массовый обмен между Россией и США состоялся в 2010 году в Вене. США передали России 10 человек, Россия США — четверых. А в декабре 2022 года стало известно, что осужденного в США россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура тогда прошла в аэропорту Абу-Даби.

В 2019 году состоялся обмен заключенными между Россий и Украиной по формуле «35 на 35». В Украину, в частности, вернулись 24 моряка, которых задержали в ноябре 2018 года в Керченском проливе и обвинили в незаконном пересечении границы, и режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по террористической статье. Среди вернувшихся в Россию был сотрудник РИА «Новости Украина», и, как утверждалось, один из свидетелей по делу сбитого в 2014 году малайзийского Boeing.

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