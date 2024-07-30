Исчезновение известных политзеков из колоний связали с масштабным обменом или способом давления на них

Российские правозащитники не сошлись во мнении относительно причин одновременного исчезновения их колоний нескольких известных политзаключенных, в частности, Ильи Яшина, Саши Скочиленко, Олега Орлова, Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Кевина Лика и Даниила Кринари.

Наиболее популярными стали две версии происходящего. По одной — политзаключенных готовят для масштабного обмена, который должен произойти между Москвой и Вашингтоном. По другой — их просто решили помучить, лишив связи с родными и адвокатами.

Так, руководитель «Первого отдела» Иван Павлов в интервью «Можем объяснить» сказал, что пропажа политзеков из колоний может быть началом масштабного обмена между Россией и США. В такую операцию, по его мнению, включат журналиста The Wall Street Эвана Гершковича и гражданина Германии медика Рико Кригера, приговоренного к смертной казни в Беларуси. 30 июля Александр Лукашенко официально помиловал его.

«Я надеюсь, что в гуманитарных целях будут подмешивать и наших политзаключенных», — говорит Павлов, однако допускает, что обменять могут только иностранцев.

Такого же мнения придерживаются политолог Татьяна Становая и публицист Дмитрий Колезев. «Судя по всему, мы на пороге очень масштабного обмена с американцами и не только», — написала Становая в своем телеграм-канале.

4 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти США и России сохраняют контакты по поводу возможного обмена Гершковича. О том же говорил и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время Павлов отметил, что для участия в обмене политзаключенные должны написать заявления с просьбой о помиловании на имя президента. По его словам, из всех политзеков, пропавших из колоний за последние дни, такое прошение, возможно, написала лишь Лилия Чанышева.

В свою очередь, журналист Сергей Пархоменко не верит ни в одну из версий о массовом обмене или помиловании. «Не вижу никаких оснований к тому, чтобы в недрах российского режима вдруг родились такие настроения и поползновения», — пишет он в своем телеграм-канале.

Пархоменко считает, что вывезенных в неизвестном направлении политзаключенных просто решили «помучать».

«Всякому, кто знает порядки в российском сегодняшнем гулаге, понятно, что этап, любое перемещение, — один из самых мучительных и опасных моментов в жизни заключенного. Пока его куда-то везут, он лишен информации о внешнем мире, а внешний мир лишен информации о нем. Никаких писем, свиданий, передач, встреч с адвокатами. Заключенный остается в полной власти тюремщиков, над ним можно издеваться как угодно. Для не совсем здорового, а тем более для больного человека, это момент смертельной опасности», — пишет он.

По словам журналиста, положение политзаключенных в стране сейчас такое: все они «в руках палачей и садистов».

Руководительница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова хоть и не исключает возможность обмена, но убеждена, что раньше президентских выборов в США он не состоится. Об этом она рассказала в эфире ютуб-канала The Breakfast Show.

«Про американский обмен забудьте до ноября, когда будет понятно кто станет президентом, кому Путин будет делать подарок или не будет. Торговаться со старой администрацией для него сейчас смысла нет совершенно никакого», — считает она.

Сейчас Романова также склоняется к тому, что этапирование политзаключенных не сулит им ничего хорошего. «Я бы поставила на поганку. Готовится не что-то хорошее, а что-то плохое. На политзаключенных давление усиливается всерьез и это не дежурные слова. Судя по всему это тенденция, это системная вещь и это пойдет по всем мастям и областям», — сказала Романова.

По ее словам, местонахождение этапированных политзеков удастся установить не ранее, чем через несколько недель. Обычно, ФСИН не сообщает о том, куда этапируют заключенных. О пункте назначения становится известно только после прибытия туда человека.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.