СМИ: Погибший в Дербенте священник был одним из прототипов памятника межрелигиозной дружбы

Погибший в результате нападений в Дагестане 66-летний священник Николай Котельников был прототипом «Памятника дружбе трех религий», установленного в Дербенте.

Котельников был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы. О том, что священник послужил прототипом для памятника, рассказал специальный корреспондент телеканала «Спас» Александр Егорцев. Кроме того, об этом говорила автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко.

Памятник был открыт в 2019 году, он находится в центре города. Скульптура состоит из фигур имама, священника и раввина, сидящих вместе за чайным столиком. Как отмечает «Новая газета», неподалеку от скульптуры находятся православный Покровский храм, армянский храм, мечеть и синагога.

Как пишет ГТРК «Дагестан», в момент нападения Котельников проводил службу в честь праздника Святой Троицы. При этом «Медиазона» со ссылкой на зятя Котельникова, священника Сергия Абасова, утверждает, что Котельников уже несколько лет не проводил службы. По данным издания, он находился в доме недалеко от храма вместе со своей женой.

«Известия» со ссылкой на вдову Котельникова утверждают, что священника застрелили нападавшие, якобы перепутав Свято-Покровский храм в Дербенте с махачкалинским Свято-Успенским храмом. При этом 23 июня глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев писал, что священнику перерезали горло.

Нападение в Дагестане произошло вечером 23 июня. Нападавшие обстреляли пост ДПС в Махачкале и православную церковь и синагогу в Дербенте. После произошла перестрелка в селе Сергокала недалеко от Дербента. На следующий день Следственный комитет заявил, что установил личности пяти боевиков. Все они были убиты во время нападения.

В результате перестрелок погибли 20 человек, среди которых числятся и силовики, и гражданские лица. Еще 46 человек пострадали. По словам министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Пятигорске задержали нескольких мужчин, танцевавших на улице лезгинку. Местный мэр Дмитрий Ворошилов на фоне нападения счел их поведение «беспределом».