Уехавшая из России экс-редактор Первого канала рассказала о комфортной жизни в Европе

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в своем инстаграме рассказала о «легкой, бесстрессовой и комфортной» жизни в Европе.

«Я расслабилась…. Жизнь в Европе настолько легкая, бесстрессовая и комфортная. Устрицы 6 евро за кг, моцарелла по 1 евро, вино белое совиньон 3,5 евро… Перелеты внутри Шенгенской зоны — практически даром. Гори она пропадом эта Россия, страна господ — страна рабов, я попыталась ее изменить, но это оказалось невозможно. Я бесконечно счастлива, что я сейчас не в российском гулаге, а на свободе», — написала Овсянникова на свое странице.

14 марта 2022 года Овсянникова вышла в эфир программы «Время» на Первом канале с плакатом «No war». Тогда ее задержали в студии телеканала. После журналистку оштрафовали по административной статье об организации несогласованной акции на 30 тысяч рублей.

В июле того же года Овсянникова провела антивоенный пикет напротив Кремля. Она держала в руках плакат с надписью «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?». Тогда Овсянникову не задержали, но через два месяца на нее завели уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии и отправили под домашний арест.

В октябре 2022 года Овсянникова уехала из России вместе со своей дочерью. МВД объявило журналистку в федеральный розыск, а в октябре 2023 года ее заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по статье о «фейках». Вскоре Овсянникову лишили родительских прав.

В феврале прошлого года журналистка выпустила книгу под названием «Между добром и злом. Как я наконец-то решила противостоять кремлевской пропаганде». На презентации книги Овсянникова рассказала, как пересекала границу, уезжая из России.

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