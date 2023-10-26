Уехавшую из России экс-сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову лишили родительских прав

Щербинский суд Москвы лишил бывшую редакторку «Первого канала» Марину Овсянникову родительских прав на обоих детей — 17-летнего сына Кирилла и 11-летнюю дочь Арину, которая живет с ней в Париже. Об этом сообщает SotaVision со ссылкой на пресс-службу суда.

7 сентября бывший муж журналистки, сотрудник испанской ветки Russia Today Игорь Овсянников, подал соответствующий иск в суд. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле информации о несовершеннолетних детях.

Ранее, в январе 2023 года, Щербинский районный суд частично удовлетворил другой иск Овсянникова, в результате чего журналистку лишили прописки в квартире, где ее муж живет с их общим сыном Кириллом. Также Овсянников через суд добился, чтобы его бывшая супруга выплачивала ему алименты. Черемушкинский суд постановил, что дочь Овсянниковых также должна проживать с отцом.

14 марта 2022 года Марина Овсянникова вышла в эфир программы «Время» на «Первом канале» с антивоенным плакатом, на котором была надпись: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Ее задержали прямо в студии и завели на нее административное дело по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Журналистке выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Позднее ее оштрафовали еще раз — на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Поводом стал ее пост в фейсбуке.

15 июля Овсянникова провела антивоенный пикет у Кремля. Она держала в руках плакат с текстом: «Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?». Тогда ее задерживать не стали, однако через два месяца на Овсянникову завели уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В качестве меры пресечения ей избрали домашний арест.

В октябре 2022 года бывший муж Овсянниковой заявил, что та сбежала из-под ареста вместе с 11-летней дочерью. Затем информацию о ее отъезде из страны подтвердил адвокат Дмитрий Захватов. МВД объявило журналистку в федеральный розыск. Басманный суд Москвы заочно арестовал ее, а также ограничил ее в родительских правах.

4 октября 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии по делу о «фейках» про армию.

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