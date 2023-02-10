Марина Овсянникова презентовала книгу о своем побеге из России

Автобиография бывшей сотрудницы Первого канала вышла на немецком языке, сообщает Русская служба «Би-би-си». Книга называется «Между добром и злом. Как я наконец-то решила противостоять кремлевской пропаганде». Она уже доступна в электронной версии, которую можно купить за 22 евро.

Повествование в книге начинается с того момента, когда Овсянникова вышла в прямой эфир Первого канала с плакатом «No war».

На пресс-конференции в Париже, где женщина презентовала свою автобиографию, она рассказала, что переходила границу России ночью, пешком, вместе со своей маленькой дочерью. Прежде чем подойти к границе они семь раз меняли транспортные средства, а также несколько часов скитались и ориентировались по звездам, скрываясь от пограничников.

Марина Овсянникова вышла в эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом 14 марта 2022 года. Ее задержали прямо в студии телеканала и завели на нее административное дело по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), Журналистке назначили штраф в 30 тысяч рублей.

15 июля Овсянникова провела антивоенный пикет у Кремля. Она держала в руках плакат с текстом: «Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?». Тогда ее задерживать не стали.

Через два месяца на бывшую сотрудницу Первого канала завели уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В качестве меры пресечения ей избрали домашний арест.

В октябре 2022 бывший муж Овсянниковой заявил, что та сбежала из-под ареста вместе с 11-летней дочерью. МВД объявило журналистку в федеральный розыск. Басманный суд Москвы заочно арестовал ее, а также ограничил ее в родительских правах.

Источник: Русская служба «Би-би-си»

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