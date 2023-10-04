Суд заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии. Ее признали виновной в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Накануне обвинение просило суд назначить Овсянниковой наказание в виде девяти с половиной лет колонии общего режима. В ходе процесса прокурор утверждал, что своими действиями Овсянникова «создала реальную угрозу формирования в обществе негативного отношения к Вооруженным силам».

Поводом для возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по статье о военных «фейках» стал проведенный ею в июле 2022 года одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. Тогда она встала напротив Кремля с плакатом «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

Овсянникову отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала в ночь на 1 октября 2022 года, после чего покинула Россию.

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