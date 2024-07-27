Подмосковной полиции поставили задачу «осветлить» регион от мигрантов

Неназванный представитель МВД выступил на встрече с мэром подмосковного Долгопрудного и заявил, что Московскую область необходимо «осветлить» от мигрантов. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В своей речи представитель ведомства сослался на слова начальника ГУ МВД по Московской области генерал-лейтенанта Виктора Паукова.

«Сейчас рассматривается ряд законопроектов для ужесточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача — “осветлить” Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами», — заявил работник министерства.

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Сотрудник МВД отметил, что направление работы с мигрантами в России находится «на особом контроле» у Владимира Путина и Министерства внутренних дел.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из России мигрантов, которые не говорят на русском языке и якобы «не уважают традиции и культуру». Так Володин отреагировал на принятие трех законопроектов о новом «режиме высылки». Этот пакет законов был внесен в российский парламент после теракта в «Крокус Сити Холле».

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Кроме того, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало специальный курс для трудовых мигрантов в России, который состоит из четырех частей. В нем в частности указано, что мигрантам «не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей».

В июне этого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что число «экстремистских» преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 147% в 2023 году.

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