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Число совершенных мигрантами экстремистских преступлений в 2023 году выросло на 147%

10:55 • 27.06.2024

В 2023 году количество преступлений экстремистского характера, которые в России совершили мигранты, выросло на 147%, утверждает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на собственного корреспондента. 

«Преступления экстремистского характера [совершенные мигрантами] – плюс 147%», – сказал Бастрыкин на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума. 

Глава СК добавил, что значительную часть таких преступлений фиксируют в семи регионах страны: в Самарской, Челябинской, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях, а также в Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. 

В следственном комитете подсчитали, что в 2023 году количество особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 32%. Кроме того, более чем на 7%, по словам Бастрыкина, выросло количество преступлений против половой неприкосновенности, совершенных иностранцами. Всего в прошлом году было зарегистрировано 1151 случай. 

При этом, по данным главы СК, число экономических преступлений выросло на 9,6%, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 27,6%, а киберпреступность — на 27%. 

Бастрыкин также сообщил, что 10 тысяч иностранцев с приобретенным российским гражданством отправили на войну в Украину. По словам Бастрыкина, из-за этого наблюдается отток мигрантов из страны. 

На начало 2024 года в России находилось примерно 10,7 миллиона иностранцев. Как пишут «Ведомости», около 7,7 миллиона или 72% из них — трудовые мигранты. С начала текущего года из страны выслали более 30 тысяч иностранных граждан. Еще примерно 100 тысячам закрыли въезд, что на 55% больше, чем аналогичный период 2023 года.

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