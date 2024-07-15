Власти научат иностранцев не шептаться на родном языке в присутствии других людей 

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало адаптационный курс для трудовых мигрантов, приехавших в Россию из стран Центральной Азии. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ознакомившись с документом.

Как сообщает издание, курс представляет собой 70-минутную лекцию, разделенную на четыре части: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии». Как сообщил заместитель главы ФАДН Станислав Бедкин, курс успешно прошел апробацию в четырех регионах России, включая Московскую область. После тестирования ведомство внесло уточнения в программу, а затем направило обновленный курс во все регионы.

«Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными, и, наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России»,— говорится в блоке «Основы неформального поведения в России».

«Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми», — отмечается в курсе. Там также написано, что иностранцам «не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей».

Также в своем курсе для мигрантов ФАДН подчеркивает, что Россия — светское государство. «В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных», — сообщается в нем.

В то же разделе иностранцев знакомят с «основами поведения с противоположным полом». «Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам»,— пишут авторы курса. «Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно. Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство», — продолжают они, добавляя, что также «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины». Далее следует напоминание, что в России «недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин».

Как отмечает «Коммерсантъ», к текстовым материалам курса прилагаются 11 анимационных роликов. В них герой по имени Тимур рассказывает о правилах жизни в России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.