Володин призвал высылать из России не знающих языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из России иностранцев, которые нарушают законы, «не знают языка, не уважают традиции и культуру». Так спикер нижней палаты прокомментировал принятый в окончательном чтении пакет из трех законопроектов о новом «режиме высылки», ограничивающем права мигрантов.

Согласно законопроектам, полицейские получат право без суда принимать решение о выдворении иностранцев, которые находятся в стране «без легальных оснований» (например, истек срок действия документов) или обвинены в совершении преступления. Сейчас решение о депортации или выдворении принимают суды, либо пограничники.

Иностранцы, которых полиция признает находящимися в «режиме высылки», окажутся сильно ограничены в правах. Им будет запрещено открывать банковские счета, управлять бизнесом и автомобилем, вступать в брак, менять регион проживания. Полиция получит право требовать от этих людей сообщать о месте жительства, следить за ними «средствами технического контроля» и приходить домой без ордера. Иностранец может попытаться оспорить решение о «режиме высылки» в суде. За нарушение «режима высылки» человека можно будет окончательно депортировать из страны.

Этот же пакет законопроектов уменьшает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года — вместо действующего сейчас периода в 180 дней.

«Это позволит избежать серых и мошеннических схем легализации», — объяснил необходимость принять пакет законопроектов Вячеслав Володин. Сейчас в Госдуме на рассмотрении еще 25 проектов об ужесточении миграционного законодательства, сказал спикер.

Пакет был внесен в российский парламент вскоре после теракта в подмосковном центре «Крокус Сити Холл», где погибли 144 и были ранены больше 500 человек. Главными подозреваемыми проходят несколько граждан стран Центральной Азии.

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