За поджог автомобиля с символом Z предложили сажать на пять лет

Госдума начала рассматривать законопроект об увеличении наказания за порчу имущества «по мотивам ненависти или вражды». Авторы одобренного правительством проекта уточнили, что наказание предназначено для людей, портящих автомобили и здания с символикой «специальной военной операции».

Проект поправок в Уголовный кодекс внесли 11 депутатов и два сенатора. Сейчас документ рассматривает думский Комитет по госстроительству и законодательству. В пояснительной записке сказано, что «в ряде субъектов» все чаще фиксируются случаи порчи и уничтожения имущества «граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции» и разместивших в поддержку «визуальную информацию». Кроме того, авторы документа сослались на статистику МВД без указания временного периода, заявив, что полиция зафиксировала более 60 поджогов зданий военкоматов и «иных органов государственной власти».

Однако сейчас поджог военкомата следователи могут квалифицировать как теракт по статье 205 Уголовного кодекса. Это позволяет наказывать сроками до 25 лет — так поступили, например, с 23-летним айтишником из Новосибирска Ильей Бабуриным. В случае порчи другого имущества в общественных местах (парки, улицы, общественный транспорт) обвиняемым могут предъявить уголовную статью о публичной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК).

Но «если кто-то поджигает автомобиль обычного гражданина, например, с символом Z, это деяние квалифицируется по статье 167 УК РФ», уточнил в разговоре с «Ведомостями» юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов.

Часть 1 статьи 167 квалифицирует порчу имущества частных лиц вроде автомобилей с наклейками как совершенное «из хулиганских побуждений», и максимальное наказание составляет два года колонии. «В современных условиях», сказано в пояснительной записке к внесенному в думу законопроекту, подобное нарушение «является не менее опасным преступлением». Добавление слов «по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» в часть 2 статьи 167 позволит, согласно тексту проекта, предусмотреть для нарушителей наказание до пяти лет колонии.

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В феврале Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 10 годам колонии общего режима 67-летнюю Жумагул Курбанову, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата по наводке телефонных мошенников. Сначала следствие возбудило дело по статье 167 УК, однако затем переквалифицировало в дело о теракте, «нанесшем значительный имущественный ущерб». В июне тот же суд приговорил 59-летнюю Елену Комаричеву к точно такому же наказанию за поджог военкомата. Суд учел, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников.

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