«Русская служба Би-би-си» рассказала историю Ильи Бабурина, которого подозревают в попытке поджога военкомата. Сначала на него завели дело об организации теракта, позднее — еще и о госизмене

«Русская служба Би-би-си» рассказала подробности о 23-летнем новосибирце Илье Бабурине, которого сначала обвинили в попытке поджога военкомата, а затем завели на него дело о покушении на госизмену.

Илья Бабурин живет в Новосибирске и работает в сфере IT. Последние годы он много путешествовал: в конце 2010-х юноша несколько лет прожил в Азии, а вернувшись в Россию, объездил Кавказ.

Бабурин занимался кроссфитом и легкой атлетикой. У него есть жена, которая живет в Украине. Супруги расстались полтора года назад, но юридически развод не оформили. Последний раз Бабурин ездил в Украину осенью 2021 года.

Друзья обвиняемого рассказали «Русской службе Би-би-си», что он был против войны, но публично свое отношение к ней не высказывал. Мать Бабурина при этом отмечает, что в разговоре с ней летом прошлого года сын выразил готовность поехать воевать на стороне России. «Мам, если надо будет, я пойду воевать за родину, защищать ее. Куда деваться», — вспоминает Татьяна слова сына.

Сотрудники ФСБ задержали юношу 22 сентября 2022 года. В тот же день в квартире, где он живет с родителями, прошел обыск. У Бабурина изъяли книгу американского военного корреспондента Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха». Полицейские решили, что так они подтвердили симпатии Бабурина к «нацизму и украинскому формированию “Азов”», — рассказал «Би-би-си» адвокат юноши Василий Дубков.

Помимо книги силовики также изъяли канистру «с какой-то жидкостью», которая стояла в гараже отца. Матери Бабурина тогда не было дома, она узнала о происходящем от соседки, которая ей позвонила. Был ли в квартире отец, не сообщается.

На следующий день, 23 сентября, Илью Бабурина арестовали по обвинению в покушении на теракт. По версии следствия, по заданию полка «Азов» он планировал поджоги военкоматов в Новосибирске. Ради этого юноша якобы нашел двух исполнителей — Орлова и Шорина — которым передал бутылку с «коктейлем Молотова».

Однако Орлов и Шорин не пошли поджигать военкомат, отметили следователи, а явились в отделение ФСБ, где передали силовикам бутылку с горючей жидкостью и дали показания против Ильи Бабурина.

В октябре дело переквалифицировали на статью об организации теракта (часть 4 статьи 205.1 УК). По версии следствия, хоть ни один военкомат в Новосибирске так и не был подожжен, Илья Бабурин выполнил свои организаторские функции.

В конце 2022-го на юношу завели еще одно уголовное дело – о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Основанием стало то, что Бабурин якобы склонил Орлова и Шорина к поджогу военкомата. Адвокат обвиняемого отмечает, что Орлов и Шорин так и не были задержаны и в отношении них не возбуждены уголовные дела. Впрочем, обвинение в содействии терроризму Бабурину так и не предъявили.

Вместо этого в марте 2023-го на молодого человека завели очередное уголовное дело — о покушении на госизмену (статья 275 УК с применением части 3 статьи 30 УК). При этом новых эпизодов в деле не появилось. По версии следствия, Илья Бабурин путем организации поджога военкоматов собирался «оказать помощь украинскому формированию “Азов” в осуществлении деятельности, направленной против безопасности России». Это обвинение юноше пока тоже не предъявили, Бабурин проходит по делу подозреваемым.

Зимой прошлого года, до того, как в дело вступил адвокат Василий Дубков, Илья Бабурин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания. При этом на последних допросах он отказывался что-либо говорить и ссылался на 51-ю статью Конституции, рассказал адвокат «Би-би-си».

По словам Дубкова, его подзащитный не признает вину по делам о терроризме и не согласен с такой квалификацией. «Я убежден, что Илья действительно не виновен в том, в чем его обвиняют. Как минимум квалификация как теракт или как госизмена — это неправильная квалификация его действий», — сообщил он.

Илья Бабурин категорически отрицает любые связи с «Азовом». «Откуда следователи это взяли, непонятно. Даже в тех показаниях, которые ранее давал Илья, он не говорил о том, что действовал по заданию “Азова”», — сказал адвокат.

Василий Дубков предполагает, что следователи могли завести уголовное дело о покушении на госизмену, чтобы оказать давление на Бабурина.

Молодой человек находится в СИЗО уже полгода. До января 2023-го жалоб на условия содержания у него не было, однако потом в его отношении стали совершаться «странные действия», пишет «Би-би-си».

«В декабре он [Бабурин] дал подробные показания, следователя они не устраивали, и он настаивал на том, чтобы Илья продолжал предоставлять информацию», — отметил адвокат.

В январе юношу без каких-либо оснований посадили в «психизолятор» – специальную камеру с резиновыми стенами, в которую обычно помещают заключенных, склонных к самоповреждению. Перед этим Бабурина полностью раздели и он находился там голым под наблюдением видеокамеры. Оттуда Бабурина не выпускали в туалет. В знак протеста молодой человек сломал камеру. После этого его перевели в другое помещение неизвестного назначения, где он просидел без одежды двое суток. Затем его вернули в обычную камеру.

За последние три месяца Бабурина по надуманным поводам три раза отправляли в карцер, сообщил его адвокат.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

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