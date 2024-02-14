67-летнюю женщину приговорили к 10 годам за поджог военкомата по указанию телефонных мошенников

Первый Западный окружной военный суд приговорил 67-летнюю кассиршу «Пятерочки» Жумагул Курбанову к 10 годам колонии за поджог военкомата. Ее признали виновной в теракте, который нанес значительный имущественный ущерб (часть 2 статьи 205 УК). Об этом сообщает петербургское издание «Ротонда».

Как утверждало обвинение, 1 августа с Курбановой в мессенджере связался некий Александр Кастров, который предложил ей поджечь военкомат за вознаграждение. Женщина согласилась и в тот же день метнула бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата на Английском проспекте в Петербурге. В результате загорелась входная дверь в здание. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. Курбанову задержали на следующий день.

Сначала ей вменяли статью об умышленной порче чужого имущества (статья 167 УК РФ), однако потом обвинение ужесточили, переквалифицировав содеянное как теракт.

Сама Курбанова в суде рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Они позвонили ей и, представившись сотрудниками банка, заставили взять кредит на 200 тысяч рублей. Позже с Курбановой связались другие неизвестные, которые сказали, что являются сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Они предложили ей поджечь военкомат в обмен на погашение кредита и вознаграждение в 50 тысяч рублей. При этом Курбанову заверили, что своими действиями она поможет силовикам поймать мошенников.

Женщина заявила, что не хотела никого убивать, и обратила внимание суда на то, что возместила нанесенный ею ущерб, выплатив более 90 тысяч рублей.

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