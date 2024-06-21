59-летнюю пенсионерку приговорили к 10 годам за поджог военкомата

Первый Западный окружной военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю пенсионерку Елену Комаричеву к 10 годам колонии общего режима за поджог военкомата. Ее признали виновной в совершении террористического акта, сообщает RusNews.

В сентябре 2023 года Комаричева бросила «коктейль Молотова» в дверь запасного выхода здания призывного пункта Военного комиссариата Выборгского района Петербурга. Сразу после этого ее задержали прибывшие на место силовики. Ущерб от действий женщины оценили в 37 тысяч рублей.

Суд не стал отправлять пенсионерку в СИЗО, отпустив под запрет определенных действий. На суде Комаричева рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников спецслужб. Они уговорили женщину перевести им собственные сбережения, а также взять кредит под залог собственной квартиры. Всего она потеряла около 10 миллионов рублей.

Затем телефонные мошенники сказали Елене, что «операция по выявлению преступников закончена» — и теперь ей нужно «наказать».злоумышленников, которые пытались похитить ее деньги. Для этого она должна была поджечь здание, где они якобы находились. О том, что это здание военкомата, Комаричева не знала.

После того, как она бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата, мошенники сказали ей оставаться на месте и ждать приезда полиции. Она так и сделала.

На рассмотрение дела Комаричевой суду хватило двух заседаний. В ходе процесса обвинение просило приговорить пенсионерку к 13 годам лишения свободы.

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