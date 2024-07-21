Депутат Госдумы пригрозил расправой журналисту «Агентства» и другим независимым журналистам

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев в интервью читинскому изданию «Вечорка» намекнул, что с журналистом «Агентства» Андреем Затирко стоит поступить как с убитым в Испании бывшим российским военным. Российский пилот угнал вертолет в Украину, и это, по мысли депутата, роднит его с независимым журналистом, несколько лет назад писавшим о коррупции в местном медиа Чита.ру.

Вопрос о журналисте задал бравший интервью у депутата корреспондент «Вечорки» Владимир Кантемир. «Война выявила предателей, — объявил интервьюер. — С Затиркой надо будет что-то решать, — и с условными "затирками". Расстрелять или простить?»

В ответ Гурулев уточнил, что в России все еще действует мораторий на смертную казнь, но «мы начинаем говорить, что есть моменты,.. такие как предательство и терроризм, за которые наверное...» Вместо окончания фразу депутат напомнил о «судьбе того вертолетчика, который угнал вертолет и погубил своих товарищей. Я думаю, он (Затирко, по логике монолога. — «Холод».) должен ее повторить».

Депутат в интервью заявил, что считает происходящее на планете Третьей мировой войной, одним из эпизодов которой являются боевые действия в Украине. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа тоже является эпизодом глобальной войны, сказал парламентарий.

Гурулев два года назад назвал всех журналистов, уезжающих за границу и осуждающих войну предателями и «частью пятой колонны». «Не удастся вам, как прежде, врать, транслировать на российской территории придуманную вашими западными кумирами ложь. <…> Вас или заткнут законами. Или, <…> и тут переловят, и там дотянутся».

В 2023 году Гурулев поддержал призыв председателя Госдумы Вячеслава Володина конфисковывать имущество граждан страны, которые из-за рубежа «занимаются дискредитацией наших Вооружённых сил или вообще России». И предложил лишать таких людей гражданства.Депутат Андрей Гурулев представляет в нижней палате российского парламента Забайкальский край, состоит во фракции «Единая Россия», является бывшим генерал-лейтенантом запаса и частым гостем передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Член комитета Госдумы по обороне.

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