В туалетах московских ТЦ появились стикеры «Бьет — значит не любит»

Московская мэрия объявила о запуске акции против домашнего насилия «Бьет — значит не любит. Не молчи!» В дамских туалетах примерно 50 торговых центров чиновники собираются разместить ведущие на сайт «Кризисного центра помощи женщинам и детям» QR-коды, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

После торговых центров QR-коды будут вешать в учреждениях социальной защиты, пообещала чиновница. Власти Москвы хотят, «чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой», объяснила цель акции заммэра.

Пострадавшим от домашнего насилия москвичкам мэрия собирается предоставлять юридическую помощь, а также обещает помогать с работой. «Это обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады», — перечислила Анастасия Ракова.

В ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» за десять лет его существования обратились примерно две с половиной тысячи женщин. 87% прошли переобучение и нашли работу, привела цифры чиновница.

В Центре также работают с мужчинами. Их собирают в группы по восемь-десять человек на занятия под названием «О чем молчат мужчины» и помогают «снизить уровень тревожности, отказаться от насилия в отношениях».

В России отсутствует закон о домашнем насилии. В июне стало известно, что администрация президента пообещала руководству Русской православной церкви, что подобный нормативный акт никогда не будет принят.

Мэрия Ростова-на-Дону полтора года назад сорвала организованный местными активистами фестиваль в поддержку переживших домашнее насилие «Не виновата». За час до начала чиновники потребовали отменить мероприятие, а затем на площадку приехал спецназ.

В июле 2024 года в Грузии россиянина Викентия Алексеева приговорили к двум с половиной годам колонии за грубое нарушение закона о домашнем насилии. В грузинском законе также прописаны понятия сдерживающего и охранного ордера на срок от одного до девяти месяцев. В течение этого срока агрессор не имеет права приближаться к женщине и пользоваться совместной собственностью.

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