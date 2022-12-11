В Ростове-на-Дону полицейские сорвали фестиваль в поддержку жертв домашнего насилия из-за фотографий девушки в радужной куртке

В Ростове-на-Дону силовики не дали провести запланированный фестиваль в поддержку переживших домашнее насилие «Не виновата». Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на одного из организаторов мероприятия Катерину Столетнюю.

По ее словам, фестиваль должен был пройти 4 декабря в галерее «Ростов». Программа включала в себя выставку, книжный маркет и лекции.

Как рассказала Столетняя, за час до начала в администрацию галереи, где должен был пройти фестиваль, позвонили из мэрии Ростова-на-Дону и потребовали отменить мероприятие, угрожая в противном случае прислать ОМОН.

При этом там пояснили, что причиной запрета стали фотографии с прошлогодних ивентов тех же организаторов, на которых присутствует девушка в куртке радужных цветов. Эти снимки в городской администрации назвали ЛГБТ-символикой.

Узнав об угрозах со стороны властей, Столетняя убрала баннер со словами «насилие происходит не только в гетеронормативных отношениях, но и в ЛГБТК отношениях тоже», а также перепроверила все книги, которые должны были продаваться на фестивале, чтобы удостовериться, что среди них нет ничего, посвященного квир-опыту.

Спустя какое-то время в помещение галереи ворвались силовики, которые потребовали у всех присутствующих паспорта, переписали данные и проверили документацию площадки.

При этом полицейские не давали людям покинуть помещение и запрещали себя снимать.

«Я пыталась снять [действия силовиков] на видео, но мне запретили это делать сами сотрудники. На мой вопрос почему все это происходит, они ответили: „Сами понимаете, время такое, проверяем, все ли санкционировано“», — рассказала Столетняя.

После того, как силовики завершили «проверку», они не дали организаторам продолжить мероприятие.



«Я знаю, что надо было требовать основание проверки, настаивать на съемке и так далее, но я боялась конфликта. После моих попыток [противостоять срыву мероприятия] мне дали понять, мол, не надо вмешиваться. О том, что этого не сделала, как организаторка жалею. Мероприятие мы никуда не перенесли, хотя нам предлагала другая площадка. Если честно, я побоялась за безопасность организаторов и участников», — рассказала Столетняя.



Источник: «ОВД-Инфо»

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