Россиянина-бизнесмена приговорили в Тбилиси по делу о домашнем насилии

В Тбилиси суд приговорил россиянина Викентия Алексеева, одного из создателей баров Graali, Supertramp и Tsivi Tskheli, к двум с половиной годам колонии по делу о домашнем насилии. Эмигрировавший несколько лет назад в Грузию петербургский бизнесмен избивал женщин, которые были с ним в близких отношениях. О решении суда сообщил Wonderzine со ссылкой на двух бывших партнерш Алексеева Жанну и Елену.

Суд, разбирая дело, счел отягчающим обстоятельством рецидив. Викентий Алексеев уже имел условный срок за нападение на свою бывшую жену Жанну вскоре после эмиграции из России (на тот момент они были в браке). Это также произошло в Тбилиси. На виду у множества свидетелей муж вытащил ее из такси за волосы и начал бить холщовой сумкой. Люди вызвали полицию, дело дошло до суда, предприниматель получил официальный запрет приближаться к Жанне и вскоре пара развелась.

В 2023 году Викентий крайне жестоко избил новую жену, Женю, тоже на улице: «Быстро накрутил на кулак мои длинные волосы и около 10-15 раз со всей силы ударил головой об асфальт».

Евгению освободили от необходимости давать показания в суде. «Им все было понятно с человеком», — объяснила девушка. И добавила, что рада — после суда сможет наконец покинуть Тбилиси. Оставаться в городе ранее от нее требовали следователи.

История Викентия Алексеева впервые всплыла в публичном пространстве после поста его второй бывшей супруги, Елены. В своем инстаграме девушка написала, что мужчина во время ссоры выбил дверь в ванную, где пыталась спрятаться жена, и принялся душить. Проявление агрессии водились за партнером и раньше, писала Елена.

В мае журналисты Wonderzine поговорили со всеми тремя девушками и опубликовали рассказ Жанны и Жени. С первой женой бизнесмен прожил семь лет, и уже примерно через полтора года после свадьбы начал, утверждает бывшая супруга, проявлять физическое насилие: «Помню, как в первый раз ударил лбом мне по лицу — я такое только в кино видела. Разбивал об меня стул. Раньше у меня под глазом был шрам — в лицо несколько раз прилетал телефон, и пятый айфон острой гранью оставил рану. Как-то я сидела на кровати и он швырнул в меня утюг, но задел только шнуром и оставил вмятину в стене».

Женя рассказывала, что видела вмятины на стенах тбилисской квартиры Викентия, но сначала не придала этому значения: «Первый раз он ударил меня в день свадьбы. Дал затрещину, попал по губе и у меня хлынула кровь».

Все девушки какое-то время поддерживали отношения с Алексеевым, терпя перепады настроения и унизительные выходки. Однако сами в правоохранительные органы практически не обращались. Жанна говорит, что в Петербурге пошла однажды в полицию, сняла побои в травматологии, однако «за этим ничего не последовало».

«Справедливость существует, блять! Но не сразу», — написала у себя в соцсетях после новости о приговоре Жанна.

Тбилисские деловые партнеры начали разрывать отношения с Викентием Алексеевым уже в мае. Сооснователи Graali, по их словам, заставили компаньона продать долю.

Отдельный закон о домашнем насилии действует в Грузии с 2006 года. В нем прописаны понятия сдерживающего и охранного ордера на срок, соответственно, от одного до девяти месяцев. В течение срока агрессор не имеет права приближаться к женщине и даже пользоваться совместной собственностью. С 2012 года в Уголовном кодексе есть статья «О насилии в семье». Предельное наказание за причинение тяжкого здоровья родственнику — до 13 лет колонии.

В России в ближайшее время не будет принят закон о домашнем насилии — об этом власти недавно сообщили представителям Русской православной церкви, писала «Верстка».

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