Социологи Эмиль Камалов и Иветта Сергеева в 2021 году провели исследование о партнерском насилии в России. Им помогали организация «Насилию.нет», Институт проблем правоприменения, а также другие российские активисты и ученые. Это первое масштабное исследование в России на тему партнерского насилия, проведенное по современной методологии западных стран. «Холод» пересказывает четыре главных вывода исследования.

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Партнерское насилие — это насилие со стороны партнера или супруга (в том числе бывших). То есть более узкое понятие, чем домашнее насилие (которому могут подвергаться дети или пожилые родственники). Оно может быть физическим, сексуализированным, эмоциональным и экономическим и имеет негативные последствия и для участников конфликта, и для их детей.

Проблему партнерского насилия во многих странах обострила пандемия коронавируса. Россия не исключение: организации, помогающие пострадавшим от насилия, сообщили, что уже в начале пандемии к ним стали обращаться чаще. На это повлияли финансовые и жилищные трудности, повышенный стресс, карантин с вынужденным социальным дистанцированием и сложности с получением медицинской помощи.

Опросы, которые проводили в России до 2021 года, показывали, что в разное время от 2% до 41% респондентов имели опыт какого-либо партнерского насилия. Такое расхождение в результатах получалось ранее, потому что разные исследователи применяли разные методики.

Каким бывает партнерское насилие? – Психологическое насилие может быть двух видов: контролирующее поведение (попытки изолировать партнера, запрет на встречи с друзьями и родственниками, контроль местонахождения, необоснованная ревность) и эмоциональное насилие (унижение и оскорбление партнера, в том числе в присутствии других людей, запугивание, устрашение, угрозы причинить вред партнеру и его близким).

– Экономическим насилием считается лишение партнера финансовых ресурсов — как правило, в форме контроля и манипуляций.

– К физическому насилию относятся пощечины, таскание за волосы, укусы, удары кулаком, ногой или острым предметом, швыряние предметов, удушения, угрозы оружием (ножом, пистолетом или другим оружием), применение оружия.

– Сексуализированным насилием является любой вид вредного или нежелательного сексуального поведения со стороны партнера, например изнасилование, попытка изнасилования, иные действия сексуального характера без согласия партнера.

Жертвами партнерского насилия в России становятся не только женщины. Проблема касается и мужчин

О пережитом хотя бы раз физическом насилии сообщили от 18% до 29% респондентов, независимо от их гендера. О психологическом насилии говорили от 40% до 49% опрошенных взрослых россиян. Экономическому насилию подвергались около 8% респондентов. Сексуализированному — 12%.

В рамках исследования использовались поквартирные опросы и онлайн-опросы. Результаты, полученные в результате поквартирного опроса, могут быть заниженными по сравнению с реальными показателями уровня партнерского насилия, поэтому они считаются нижней оценкой. Онлайн-опрос создает более комфортные условия для респондентов, что в случае этого исследования дает больше возможностей свободно высказаться о пережитом насилии. Поэтому результаты онлайн-опроса считаются верхней оценкой.

Женщины чаще подвергаются сексуализированному насилию. А о психологическом одинаково часто сообщают все россияне

Женщины почти в два раза чаще подвергаются и экономическому, и физическому, и сексуализированному насилию. Например, только до 18% мужчин заявили о том, что переживали физическое насилие от партнера, в то время как через то же самое прошли до 38% женщин.

В случае сексуализированного насилия статистика различается втрое: только 5% мужчин назвали себя его жертвами, среди женщин таких было 17%.

О психологическом насилии сообщили примерно одинаковое число женщин и мужчин. Оказалось, по верхней оценке с ним сталкивались около половины россиян.

После физического насилия жертвы сообщают о порезах и бессоннице. А после сексуализированного — о беременности и выкидышах

После физического насилия респонденты, независимо от гендера, сообщают о последствиях для своего физического и психического здоровья: порезах и синяках, бессоннице, депрессии и ночных кошмарах. Также некоторые рассказали о попытках самоубийства.

Примерно треть всех эпизодов физического насилия сопровождалась сексуализированным насилием. Такое насилие по отношению к женщинам в 9 из 100 случаев приводит к незапланированной беременности. В 4 из 100 случаев у женщин случались выкидыши.

Как показывают другие исследования, насилие также сказывается на его свидетелях: например, оно влияет на когнитивные способности детей, их здоровье, эмоциональное и поведенческое развитие. Кроме того, увиденное насилие становится одной из причин, почему дети могут и сами начать совершать насилие, когда вырастут.



Пострадавшие от насилия чаще обращаются за помощью к своим близким. Но редко — в службы поддержки и полицию

85% опрошенных, независимо от гендера, не обращались в полицию. При этом многие из них вместо полиции просили помощи у друзей, родителей, родителей партнера или же у других родственников. В некоммерческие организации, помогающие жертвам насилия, обращались только 1% женщин и 3% мужчин. Заявление написали только 18% женщин и 8% мужчин, переживших физическое или сексуализированное насилие.

На показатель обращений в полицию влияют гендерные различия. К примеру, 12% женщин сказали, что не хотят привлекать к проблеме полицейских из-за того, что боятся ухудшить отношения с партнером. Среди мужчин никто не привел этот аргумент. Чаще всего мужчины указывали, что не обращаются в полицию, потому что считают, что это семейное дело (33% респондентов), а женщины указывали эту причину в два раза реже (17%). Также женщины в три раза чаще мужчин говорили о том, что не обращаются в полицию из-за «ощущения унижения» (14% женщин против 5% мужчин).

При этом 38% респондентов, независимо от гендера, отметили, что не обратились за помощью, потому что считают проблему незначительной. Исследователи предполагают, что создание в полиции более комфортных и благоприятных условий для женщин может увеличить число обращений за помощью.

От насилия может спасти образование и высокий доход. А вот дети, наоборот, фактор риска

Чем выше уровень доходов и образования у женщин, тем меньше их шанс столкнуться с насилием. Например, о пережитом насилии сообщили 33% женщин с высшим и незаконченным высшим образованием, тогда как среди женщин, окончивших только среднюю школу, таких было уже 44%. При этом мужчины подвергаются партнерскому насилию независимо от уровня их образования.

Люди с низким уровнем доходов, независимо от гендера, страдают от всех видов партнерского насилия чаще, чем люди с более высоким доходом. А люди с детьми, особенно женщины, чаще подвергаются партнерскому насилию, чем люди без детей.

Исследование также показало, что женщины от 18 до 35 лет чаще подвергались физическому насилию за последний год по сравнению с более возрастными женщинами. Такая же ситуация и с молодыми мужчинами: они сталкивались с насилием чаще, чем мужчины постарше.

Полный отчет исследования читайте по ссылке.