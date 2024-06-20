Российские власти пообещали РПЦ не принимать закон о домашнем насилии

Российские власти пообещали представителям РПЦ, что закон о домашнем насилии не будет принят. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на анонимные источники в РПЦ, Федеральном Собрании и администрации президента.

Как пишет издание, Кремль пообещал не принимать закон еще в 2023 году. Один из неназванных источников «Верстки», близкий к администрации президента, заявил, что на принятие подобных законов «введено окончательное вето» как минимум до конца войны в Украине.

Издание отмечает, что договоренность между российскими властями и РПЦ бессрочная, а в обсуждении закона участвовал патриарх и «первые лица государства».

При этом чиновникам разрешили давать комментарии относительно закона. По словам источника «Верстки», близкого к Федеральному Собранию, тема домашнего насилия «относительно безопасная» и «относительно популистская». В то же время чиновникам запретили говорить о домашнем насилии, которое совершают вернувшиеся с фронта участники войны в Украине.

По словам одного из источников издания, РПЦ выступает против принятия закона из-за того, что он якобы будет «расшатывать основы традиционной семьи». «Одно дело [публично] говорить об этой теме, а другое — давать в руки феминисткам и прозападным силам закон, который они могут вертеть, как дышло», — добавил источник.

Ранее стало известно, что за 2021-2022 годы в России от домашнего насилия погибли как минимум 895 женщин. По сравнению со статистикой за 2019 год число уголовных дел, возбужденных в связи с домашним насилием, увеличилось в три с половиной раза.

Кроме того, в июне этого годы были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство россиян выступают за принятие закона о домашнем насилии. Опрос проводила исследовательская группа Russian Field совместно с депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой.

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