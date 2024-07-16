Рекордное число людей привлекли к ответственности за побои в отношении женщин

Омбудсмен по правам человека в Москве Татьяна Потяева во время круглого стола Комитета по защите семьи заявила, что в 2023 году более 13 тысяч человек привлекли к административной ответственности за побои в отношении женщин.

Потяева выступила с докладом о работе кризисных центров в России, помогающих женщинам в «трудных жизненных ситуациях». По ее словам, это рекордный показатель как минимум за последние пять лет. В качестве сравнения омбудсмен привела статистику за 2021 и 2022 годы.

«В 2021 году 448 женщин были убиты их партнерами и близкими родственниками, в 2022 году 447 женщин — такая статистика обозначена в научном журнале МВД РФ. Как говорится в материалах, за два года полицейские возбудили несколько тысяч уголовных дел о домашнем насилии. В 2363 случаях женщинам были нанесены тяжкие телесные повреждения их партнерами, в 5073 полиция квалифицировала избиения женщин как вред здоровью средней тяжести, и 8759 — как легкий вред здоровью», — рассказала Потяева.

Омбудсмен отметила, что вопрос принятия закона о домашнем насилии все еще актуален, несмотря на то, что чиновники регулярно откладывают его рассмотрение. По мнению Потяевой, эта тема требует постоянного внимания.

Говоря о работе кризисных центров, Потяева заявила, что такие учреждения — это «гавань, в которую может прийти женщина <...> Сколько женщин было — все с детьми, у кого двое, у кого трое детей. Они не могут оставить своих детей на произвол судьбы. И действительно, мужчины туда и ломятся, и двери выбивают, разыскивая своих женщин», — рассказала Потяева. Она также предложила заменить административное наказание за причинение вреда здоровью уголовным.

Ранее стало известно, что российские власти еще в 2023 году пообещали РПЦ не принимать закон о домашнем насилии. При этом чиновникам разрешили обсуждать эту тему, но без упоминания насилия, которое совершают вернувшиеся с войны в Украине военнослужащие. В то же время, согласно опросу, большинство россиян выступают за принятие закона о домашнем насилии.

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