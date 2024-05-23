За два года от домашнего насилия в России погибли 895 женщин

В 2021-2022 годах не менее 895 женщин были убиты в результате домашнего насилия, подсчитала «Вёрстка». При подсчете журналисты ориентировались на статистику, опубликованную в официальном научном журнале МВД — «Научный портал МВД России».

Как пишет издание, 448 женщин были убиты их партнерами или близкими родственниками в 2021 году и еще 447 — в 2022 году, а общее число уголовных дел, связанных с домашним насилием, выросло в 3,5 раза по сравнению со статистикой 2019 года.

При этом, за этот период были совершены тысячи преступлений. Насилие в разной степени навредило здоровью пострадавших: в 2363 случаях женщинам нанесли тяжкие телесные повреждения (ст 111 УК РФ), в 5073 случаях нанесенные избиения классифицировали как «вред здоровью средней тяжести» (ст 112 УК РФ), еще в 8759 — как «легкий вред здоровью» (статья 115 УК).

Отмечается, что в журнале отсутствует статистика по уголовным делам, связанным с домашним насилием, за прошедший год, но ситуация, как пишет «Вёрстка», «остается стабильно напряженной».

Издание отмечает, что официальное число уголовных дел может быть занижено. В собранную статистику могут быть не включены случаи нанесения тяжких телесных повреждений, которые в дальнейшем привели к смерти.

В апреле 2024 года Консорциум женских неправительственных объединений выяснил, что за 2020-2021 годы в России произошел резкий всплеск домашнего насилия. Тогда исследовательницы обнаружили, что за это время из-за домашнего насилия погибли более 70% убитых в России женщин. В частности, по обвинению в убийстве женщин были осуждены 3759 человек, в 2680 случаях речь шла об убийствах женщин партнерами или родственниками.

В июле 2023 года депутат Госдумы от партии «Единая Россия», а в прошлом — мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов избил свою бывшую жену. У женщины зафиксировали перелом носа, ушибы и ссадины.

Месяцем ранее экс‑депутат ЛДПР из Красноярского края Александр Хаконов убил свою жену, но избежал наказания, вступив в ЧВК Вагнера. Его приговорили к к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима, но из колонии он ушел на войну. Хаконов ударил жену 19 раз по лицу, шее, рукам и ногам, а затем зарезал ножом.

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