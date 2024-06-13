Россияне поддержали принятие закона о домашнем насилии

Большинство россиян заявили, что поддержали бы появление в стране закона о домашнем насилии. Соответствующий опрос провела исследовательская группа Russian Field совместно с депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой.

Социологи спрашивали у респондентов: «Вы бы скорее поддержали или скорее не поддержали появление в России закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие?». 89% опрошенных ответили утвердительно и лишь 6% — отрицательно. Остальные затруднились с ответом.

Среди женщин сторонниц закона о домашнем насилии оказалось больше, чем среди мужчин. «За» высказались 95% опрошенных женщин и 83% респондентов-мужчин.

Также среди тех, кто положительно отнесся к появлению наказания за домашнее насилие, было больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Отрицательно о таком законе чаще всего высказывались люди от 45 до 59 лет.

Судя по результатам опроса, чаще появление закона поддерживали малообеспеченные люди и респонденты без высшего образования.

Четверть респондентов сообщила, что лично сталкивалась с насилием в семье. 34% опрошенных сказали, что слышали о таких случаях от знакомых. 52% респондентов отметили, что никогда с этим не сталкивались.

Russian Field проводил телефонный опрос с 23 мая по 2 июня. Социологи опросили 1617 человек.

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Ранее Консорциум женских неправительственных объединений изучил опубликованные приговоры и посчитал, что в 2020 и 2021 годах более 70% убитых в России женщин стали жертвами домашнего насилия. Таким образом за два коронавирусных года россияне убили почти три тысячи своих партнерок.

Позднее «Верстка» со ссылкой на научный журнал МВД сообщила, что в 2021-2022 годах жертвами домашнего насилия стали как минимум 895 россиянок.

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