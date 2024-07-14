После стрельбы в Трампа Илон Маск рассказал о двух попытках покушения на него самого

Предприниматель и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск рассказал, что в течение последних восьми месяцев на него дважды пытались совершить покушение. Об этом она написал на своей странице в Х.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека в разных случаях уже пытались убить меня. Их арестовали с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — заявил Маск.

После покушения на кандидата в президенты США Трампа Илон Маск опубликовал на своей странице несколько сообщений, в которых потребовал отставки главы американской Секретной службы. «Крайняя некомпетентность или это было сделано намеренно. В любом случае, руководство [Секретной службы] должно уйти в отставку», — написал Маск.

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Маск также выступил в поддержку Трампа, назвав его президентом. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление», — написал бизнесмен.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его выступления в штате Пенсильвания. ФБР идентифицировала стрелявшего в кандидата в президенты США как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, он был застрелен на месте.

Трамп получил ранение в ухо. Его доставили в больницу и вскоре отпустили. Как пишет Associated Press, политик прилетел в Нью-Джерси, где планирует провести ночь в своем частном гольф-клубе. Издание также сообщает, что действующий президент США Джо Байден вернулся в Белый дом, прервав поездку на выходные в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

The Guardian сообщает, что Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности вызвал директора Секретной службы США Кимберли Читл для дачи показаний. «Американцы требуют ответов о покушении на президента Трампа», — говорится в заявлении Комитета.

Слушания в рамках расследования покушения на Трампа назначены на 22 июля.

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