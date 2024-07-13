Сатанизм и лапки

У российских детей стала популярна квадробика — так называют новую спортивную дисциплину, когда люди стараются воспроизвести движения животных, а для большей схожести надевают маски, перчатки с лапами и хвосты. Увлечение появилось в Японии и достаточно быстро распространилось по всему миру. В России известность квадробике принесли нападения детей в ушах котов и собак на прохожих в парках. После этого консервативно настроенные родители и представители властей потребовали запретить «сатанистское явление». С ними, однако, согласны не все: многие родители не видят в этом увлечении своих детей никаких проблем, а наоборот, радуются, что вместо экранов смартфонов дети занимаются чем-то на свежем воздухе. «Холод» рассказывает, кто такие квадроберы и что про них думает Екатерина Мизулина.

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Квадробика — это вид спорта (или фитнеса), во время занятия которым люди имитируют движения животных. Многие при этом используют маски, накладные хвосты, перчатки и другие аксессуары, чтобы быть похожими на то животное, которое они изображают. Изобретателем квадробики называют мойщика полов из Токио Кеничи Ито. В детстве его дразнили из-за внешности и называли «обезьяной». Ито, однако, не впал в уныние, а вдохновился и несколько лет посвятил изучению движений обезьян.

Он начал практиковать обезьяний бег на четвереньках, за что его однажды даже остановила полиция Токио. С тех пор Ито тренировался за пределами города, однако во время первой же тренировки в горах его чуть не подстрелил местный охотник, принявший его за кабана.

Кеничи Ито позирует со своим сертификатом книги рекордов Гиннеса после установленного рекорда на стометровке. 15 ноября 2012. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters



В 2008 году Ито установил мировой рекорд по бегу на четвереньках, преодолев стометровку за 18,58 секунды, и попал в книгу рекордов Гиннесса. После этого появились люди, которые захотели побить рекорд Ито. В 2014 году это смог сделать другой японец, Кацуми Тамакоси: его результат был 15,86 секунды. Но в 2015 Ито вернул себе титул, пробежав стометровку за 15,71 секунды.

Сейчас на ютубе можно найти туториалы по квадробике на разных языках с сотней тысяч просмотров, а у самых популярных шортсов с тренировками — больше двух миллионов.

В какой-то момент квадроберов заметили и за пределами соцсетей. В 2017 году на австралийское шоу Little Big Shots пришла девочка Никита, которая имитировала движения лошади. А в 2020 году на канадском утреннем шоу засветилась еще одна любительница лошадей — 17-летняя Эва Вогел, которая прыгала через барьеры.

Мизулина не против

В России о квадробике заговорили весной 2024 года. В апреле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что ей присылают посты, в «которых призывают избивать квадроберов». Мизулина опубликовала несколько скриншотов сообщений с объяснением, что такое квадробика, и написала, что ей стало интересно явление, а запрещать она его не предлагает.

Тогда же омбудсмен по правам ребенка в Татарстане и лидер «Национального родительского комитета» Ирина Волынец рассказала, что к ней обратились «россияне и СМИ» с просьбой запретить квадробику. Чиновница заявила, что «есть крайние проявления, когда активные фанаты этой субкультуры, например, делают татуировку на все тело, которая имитирует окрас животного». Волынец рассказывала, что уполномоченные направили запрос в Росдетство с просьбой дать экспертную оценку квадробике и ее влиянию на детей. К какому выводу пришли эксперты, чиновница так и не рассказала.

В июле квадробику обсуждали в Госдуме на круглом столе по «противодействию распространению сатанизма и других деструктивных явлений» в России. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что «сатанизм мимикрирует» под субкультуры квадроберов, фурри и терианов, а последних потребовала запретить.

«Во что играют наши дети? Квадроберы, фурри и терианы. Чем это опасно? Это чревато антисоциальностью, исключением человеческой морали, исчезает понятие добра и зла. И появляется зверский принцип: кто сильнее, тот и прав», — сказала она.

Первые квадроберы в России появились гораздо раньше — в тиктоке можно найти их видео, опубликованные в 2020–2021 годах. На улицах квадроберов можно узнать по маскам животных и хвостам, некоторые из них носят похожие на лапы животных перчатки. Зачастую подростки делают маски сами из пластиковых основ с Wildberries или Ozon, которые раскрашивают красками, декорируют мехом, тканью или блестками. Некоторые подростки покупают готовые маски на маркетплейсах или у мастеров на заказ.

смотрел обзор репортажа про фурри и квадроберов. На этом моменте заржал как ишак



Российское тв бесподобно. Они примешали к квадроберам ПЕТПЛЕЙ, БЛЯДЬ!

На чуваке костюм из секс-шопа, а его назвали КВАДРОБЕРОМ



БЛЯААААААААААААДЬ

Интересно, а ебаться по-собачьи это тоже квадробика? pic.twitter.com/zu6xjk0aw4 — Радовид 18sm (@AzazelloKun) June 16, 2024

Сами дети говорят, что для них это хобби и вид спорта, который сохраняет связь с природой. Чаще всего используются образы кошки, собаки, волка, лисы, гепарда, леопарда, рыси.

Квадроберов уже так много, что можно говорить о том, что это отдельная субкультура. В соцсетях есть много тематических сообществ, где любители квадробики знакомятся друг с другом, делятся советами и публикуют анонсы мероприятий. Причем проходят они не только в крупных городах вроде Москвы и Перми, но и в небольших, таких как, например, Выкса и Миллерово.

Сломанные маски и побитые дети

Сходки квадроберов, как правило, проходят в парках. Во время мероприятий они тренируются, общаются и имитируют поведение выбранных животных. Иногда у сходок прописаны правила, которые, например, запрещают кусать прохожих, лаять и уходить далеко от других квадроберов.

На такие мероприятия организаторы просят обязательно приносить маски, перчатки и снеки. Сколько на самом деле приходит людей, неизвестно — сообщества редко отчитываются по итогам сходок.

Отношение к детям-квадроберам неоднозначное. В региональных и местных пабликах во том же «ВКонтакте» можно найти посты недовольных взрослых с фотографиями и видео с компаниями нескольких детей в масках животных. Многие люди реагируют на квадроберов агрессивно. Например, девушка из Железноводска рассказывала в своих соцсетях, что из-за этого увлечения ее и друзей пытались побить, а одноклассники «обзывали и чморили». Зачастую дети сталкиваются с физическим насилием: известны случаи, когда у квадроберов ломали маски, отбирали «животные атрибуты» и даже избивали.

Консервативные родители и взрослые выступают против субкультуры и требуют ее запретить. Например, в Смоленске местные жители в начале июня установили табличку, запрещающую заниматься квадробикой на одной из улиц города, а жителям челябинского Озерска не понравилось, когда квадроберы анонсировали сходку в городе. Под публикацией жители города просили полицейских из комиссии по делам несовершеннолетних обратить внимание на мероприятие, саму сходку назвали «демоновской», а детей потребовали «лечить».

Некоторые противники субкультуры называют себя «антиквадроберами»: в видео и постах в соцсетях они призывают ломать маски и избивать квадроберов. На некоторые встречи вынужденно приходят родители квадроберов, потому что до них, как пишет один из родителей, может «докопаться полиция, хейтер квд либо какая-то тетка» (орфография автора сохранена). Многие родители жалуются на то, что на детей нападают из-за хобби:.

«На днях она выбросила свои перчатки и зареклась выходить на улицу. "Спасибо" мразям. Чтоб во взрослой жизни их интересы так же принимали, как они принимают интересы моей дочери», — писала одна из мам. «Мою дочь и ее подружек пацаны начали гонять, стреляли в них пульками из детских пистолетов, одной девочке попали по уху. Они убежали. Еще был случай, что она гуляла с подругами, они просто шли и разговаривали о квадробике, это был просто разговор, и к ним все равно кто-то там начал приставать и что-то говорить», — рассказывала мама 10-летней девочки в Новосибирске.

Противники, в свою очередь, обвиняют квадроберов в нападениях на людей. О таких случаях сообщали, например, в Ноябрьске: на детской площадке девочка, которая ходила на четвереньках и мяукала, ударила палкой двух других детей. Об еще одном случае рассказывали в Новокузнецке: там на детской площадке две девочки в масках животных поцарапали и покусали другого ребенка.

Я в 13 лет: Не понимаю, почему взрослые не разбираются в молодёжном слэнге и субкультурах, все же об этом говорят!



Я в 24: *сижу слушаю, как младшая сестра объясняет мне, что такое квадробика и кто такие терианы* — 𝔟𝔯𝔞𝔱𝔴𝔲𝔯𝔰𝔱 (@starpiece_) February 23, 2024

Пока одни ужасаются новому хобби зумеров, другие радуются, что они выбирают физическую активность. «Дочь носится, как кошка. Я сначала была против, но это очень хорошая нагрузка на все группы мышц. Пусть скачет», — пишет мать одной квадроберки.

Взрослые также вспоминают, как на утренниках их наряжали в животных или как они любили представлять себя героями любимых книг: «В детстве мне тоже нравилось представлять себя то персонажем из фильма, то героиней книги. А в данном случае хорошо уже то, что дочь скачет в своей маске на свежем воздухе, а не сидит целыми днями в гаджетах».

Некоторые родители рассказывают, что благодаря квадробике их дети заработали свои первые деньги, делая маски на заказ, или просто публикуют свои фотографии с детьми в масках. Многие пишут посты в поддержку детей: «Ситуация. Объявляется сходка квадроберов (почитайте в гугле, кто это), и сразу комментарии: "Надо их разгонять, психбольные, уважающие люди пойдут их бить". Люди, вы ебнулись?».